‘Misschien ooit Ünüvar, maar die moet eerst zien door te breken bij Ajax’

Dinsdag, 7 september 2021 om 11:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:25

Ugur Yildirim wacht nog altijd op een opvolger in het Nederlands elftal. De voormalig vleugelaanvaller, die in februari 2005 debuteerde in Oranje, is zestien jaar later nog altijd de enige speler van Turkse afkomst die voor Nederland uitkwam. Yildirim is somber gestemd over zijn opvolging, al sluit hij niet uit dat Naci Ünüvar het ooit schopt tot international van het Nederlands elftal.

“Misschien ooit Naci Ünüvar, maar die moet eerst maar eens zien door te breken bij Ajax“, verklaart Yildirim in een interview met De Telegraaf. “Er zijn sowieso heel weinig Turkse voetballers in Nederland, die ervoor in aanmerking zouden komen. Het is opmerkelijk dat er 450.000 Turken in Nederland wonen en dat je zo weinig Turkse voetballers in de Eredivisie hebt. Het verschil met de Marokkanen is erg groot, terwijl er in het jeugdvoetbal wel veel Turkse talenten zijn. Je zou denken dat het een mentale kwestie is, dat er zo weinig doorstoten naar de top“, concludeert de jeugdcoach van Go Ahead Eagles.

Deniz Türüc, tegenwoordig actief voor Istanbul Basaksehir, koos uiteindelijk voor een interlandloopbaan bij Turkije. “Ik heb nog wel jeugdinterlands gespeeld voor Nederland, maar van huis uit is de liefde voor Turkije groot. We houden van ons volkslied, dat geeft ons kippenvel. Van kinds af aan is het een droom geweest om voor Turkije te spelen. Het is een prachtig land en ik ben blij, dat ik het mag vertegenwoordigen“, benadrukt de 28-jarige middenvelder, met een verleden bij onder meer Go Ahead en Fenerbahçe.

Türüc snapt wel waarom veel Turkse spelers die in het buitenland spelen uiteindelijk kiezen voor spelen in de nationale ploeg van Turkije. “Je ziet bij de Turkse ploeg veel Europese Turken, ook uit Duitsland. Voor Turkije spelen, spreekt ze meer aan. Emoties spelen daarbij ook een rol.“ Türüc geeft Turkije dinsdagavond zeker een kans in de Johan Cruijff ArenA. “Nederland is aan de bal sterk, maar zonder bal zijn ze misschien een beetje lief, zacht. Onze tactiek was dat we agressief zouden spelen. Turkije weet precies wat ze tegen Nederland moeten doen. Ik hoop dat Turkije met 2-1 wint“, zo besluit hij het gesprek met het Algemeen Dagblad.