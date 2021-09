Piqué: ‘Nadat ik met Shakira ging, veranderde mijn relatie met hem’

Dinsdag, 7 september 2021 om 10:43

Gerard Piqué heeft in het programma La Sotana een boekje opengedaan over zijn gespannen verstandhouding met Josep Guardiola in de tijd dat de twee samenwerkten bij Barcelona. Volgens de 34-jarige centrumverdediger veranderde hun band nadat hij een relatie kreeg met Shakira, met wie hij nog altijd samen is. Piqué benadrukt echter dat er nu sprake is van een ‘perfecte relatie’.

“Op een bepaald punt waren er behoorlijke spanningen, ook met de kleedkamer in het algemeen. De rivaliteit met José Mourinho was erg vermoeiend”, geeft Piqué te kennen. José Mourinho was destijds trainer van Real Madrid (tussen 2010 en 2013) en kreeg het regelmatig aan de stok met Guardiola of Barcelona. “Pep wilde de absolute controle over alles wat er gebeurde. Nadat ik met Shakira ging, veranderde mijn relatie met hem. Nu is er sprake van een perfecte relatie tussen Pep en mij.”

El Confidencial schreef in 2013 dat Guardiola Piqué tussen 2008 en 2012 liet volgen door een privédetective, omdat te kijken of hij een ‘ordelijk leven’ leidde. De oefenmeester was volgens een bron ‘geobsedeerd’ door het privéleven van zijn spelers. Piqué en Shakira liepen elkaar in 2010 tegen het lijf en kregen een jaar later een relatie. Inmiddels heeft hij met de Colombiaanse zangeres twee kinderen: Sasha en Milan.

“Er was heel veel druk. Ik had het gevoel dat ik alles op de training perfect moest doen. Als er een moment is geweest dat ik eraan dacht om Barcelona te verlaten, was het wel op dat moment”, doelt Piqué op de zomer van 2011. Guardiola vertrok een jaar later bij Barcelona, terwijl Piqué de Catalanen trouw bleef. Uitgezonderd van een uitstapje bij Manchester United tussen 2004 en 2008 speelt hij al zijn hele leven voor de club. Inmiddels heeft Piqué 568 wedstrijden voor Barcelona achter zijn naam staan.

Momenteel kampt Piqué met een kuitblessure en dat een fotograaf van de El Diario Montañés hem afgelopen week al surfend met zijn gezin vastlegde, zorgde voor de nodige opschudding in Spanje. “Het gaat prima met de blessure. Ik was aan het surfen omdat het goed gaat. We hebben de fotograaf gevraagd die foto’s niet te gebruiken, aangezien dat ons moment was”, verklaart Piqué. De foto’s werden uiteindelijk gewoon afgedrukt, ondanks dat Piqué nog een woordenwisseling zou hebben gehad met de fotograaf.