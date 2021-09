PSV had Mario Götze voor laag bedrag kunnen kwijtraken

Dinsdag, 7 september 2021 om 10:07 • Laatste update: 10:51

Mario Götze koos er eerder deze week voor om zijn aflopende contract bij PSV met twee jaar te verlengen, waardoor hij nu tot medio 2024 aan de Eindhovenaren verbonden is. De 29-jarige Duitse aanvallende middenvelder wees ‘enkele clubs met serieuze belangstelling’ van de hand. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat Götze een uitstapclausule in zijn vorige contract had staan, waardoor hij eenvoudig had kunnen vertrekken bij PSV.

“In de laatste dagen van het transferwindow hebben verschillende clubs serieuze belangstelling voor hem getoond. Enkele daarvan zijn actief in het hoofdtoernooi van de Champions League. Ondanks zijn wens om op dat podium te spelen, kiest Mario voor PSV. Hij wil prijzen winnen met de club. Die ambitie delen wij en wij zijn vanzelfsprekend ontzettend blij dat hij zijn toekomst hier ziet”, zei directeur voetbalzaken John de Jong op de website van PSV over de contractverlenging van Götze. De geïnteresseerde clubs hadden hem door de uitstapclausule voor een relatief laag bedrag kunnen oppikken.

Het Eindhovens Dagblad stelt dat PSV volgens die clausule Götze voor ‘een paar miljoen’ had moeten verkopen aan een Champions League-club, indien hij dat zelf had gewild. De regionale krant schrijft echter dat Götze ‘sportieve kansen ruikt’ bij PSV, ‘waar financieel iets scherper aan de wind wordt gevaren dan voorheen’. Dit kan omdat er met Cody Gakpo en Noni Madueke ‘volop kapitaal op het veld staat’ en er spoedig duidelijk wordt wat er door de financiële injectie van topcommissaris Robert van der Wallen mogelijk is. Dat moet in ieder geval voor meer financiële ruimte gaan zorgen.

"Vorig seizoen in ogenschouw nemende kun je zien wat we nu allemaal bereikt hebben met dit team. Het team heeft zich ontwikkeld en voor mij persoonlijk is het goed om in Europa te spelen met een goede trainer en een goede technische staf. Het totaalplaatje is perfect", verrtelt Götze zelf tegenover PSV TV. "et heeft tijd nodig om iets op te bouwen en de trainer is hier vorig seizoen pas begonnen. Hij brengt een nieuwe filosofie en wil nieuwe spelers inpassen, dat moet groeien. We zijn nu verder in dat proces."

PSV hoopt nu nog het contract van Armando Obispo spoedig te verlengen. Volgens het Eindhovens Dagblad staat voor de lange termijn ook het verlengen met trainer Roger Schmidt op het verlanglijstje. De Duitse oefenmeester heeft een contract tot de zomer van 2022, waardoor hij in de huidige situatie na dit seizoen vertrekt uit Eindhoven.