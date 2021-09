Van den Berg: ‘Van Dijk vertelde me dat hij het een goede keus vond’

Dinsdag, 7 september 2021 om 09:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:34

Sepp van den Berg hoopt dat hij volgend jaar zomer een serieuze kans krijgt bij Liverpool. De verdediger, die in december twintig jaar wordt, maakte in de zomer van 2019 de overstap van PEC Zwolle naar de Merseyside-club, waar hij tot dusver vier duels in de hoofdmacht speelde en nog niet zijn competitiedebuut maakte. Van den Berg is voor de tweede keer verhuurd aan Preston North End, mede op verzoek van de Nederlander zelf.

Zijn eerste huurperiode bij Preston was pas vanaf februari. “Ik merkte al snel wat voor grote stappen je kunt zetten in een halfjaar Championship. Dus ik dacht: als ik daar nog een heel jaar speel, maak ik écht kans bij Liverpool”, vertelt Van den Berg in gesprek met de NOS. Dat is dan ook zijn plan: nog een sterk seizoen bij the Lilywhites en dan voor zijn kans vechten in de voorbereiding bij Liverpool.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van den Berg sprak deze zomer bij Liverpool met onder meer landgenoot en assistent-trainer Pepijn Lijnders over zijn ontwikkeling. “Ze waren toen tevreden. En hopelijk na dit jaar nog meer. Eigenlijk was het plan om dit seizoen al de voorbereiding met het eerste van Liverpool mee te draaien, maar ik vond zelf dat ik het beste nog een jaar verhuurd kon worden”, legt de verdediger van Jong Oranje, die een contract tot medio 2024 met Liverpool heeft, uit.

Van den Berg sprak ook met een andere landgenoot, Virgil van Dijk. “Hij vroeg aan me hoe ik het vond gaan bij Preston en vertelde me dat hij het een goede keus vond, omdat minuten maken zo belangrijk is.” Hij leert sowieso veel in de Championship, waar het team van Frankie McAvoy na vijf speeldagen een zestiende stek inneemt. “Vechten, knokken, hoog tempo, op en neer, fysiek zwaar. Juist op die vlakken ligt mijn grootste verbeterpunt.”

“Voetballen, dat leer je wel op de Hollandse voetbalschool, maar knokken, dat leer ik nu pas echt.” Van den Berg merkt dat hij in het veld spraakzamer wordt, steeds vaker mensen aanstuurt. “Dat was ook nodig. De stap naar het buitenland heeft me daarin geholpen. Ik ben sociaal beter geworden.” Van den Berg is de jongste speler ooit die voor PEC in een officieel duel tussen de lijnen stond. Hij maakte in maart 2018, net zestien jaar oud, zijn debuut in de uitwedstrijd bij FC Groningen. Een week later volgde zijn eerste basisplaats, thuis tegen Feyenoord. In totaal kwam Van den Berg tot 22 duels voor de Zwollenaren.