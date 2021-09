Laporta erkent gesprekken: ‘Hij wilde dit jaar terugkomen naar Barcelona'

Dinsdag, 7 september 2021 om 08:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:25

Joan Laporta erkent dat Barcelona een half jaar geleden geprobeerd heeft om Neymar terug te halen naar het Camp Nou. De voorzitter van de Spaanse topclub reageerde in het programma Onze van Esport 3 op het bericht dat hij twee vertegenwoordigers van de club naar Parijs had gestuurd om een gesprek met de aanvaller van Paris Saint-Germain aan te gaan. Laporta was toen nog niet op de hoogte van de kritieke toestand van de club in financieel opzicht.

Laporta maakte drie weken geleden openlijk bekend dat Barcelona een schuld van 1,35 miljard euro heeft. In het voorbije boekjaar leed de club liefst 435 miljoen euro verlies, waardoor de schuld bijna werd verdubbeld. De voorzitter had ten tijde van zijn aanstelling nog geen goed beeld van de precaire situatie, die ertoe heeft geleid dat Neymar en Lionel Messi niet bij Barcelona maar bij PSG zijn herenigd. “Ja, we hebben geprobeerd om Neymar te halen. We gingen naar Parijs omdat we, op dat moment, met elkaar in gesprek waren en hij dit jaar naar Barcelona wilde terugkeren. Hij nam contact op. Hij wilde komen.”

“We interpreteerden de Financial Fair Play op een andere manier”, benadrukte Laporta. “En zijn komst was interessant. Als we toen alles hadden geweten, hadden we Neymar geen aanbieding gedaan.” Laporta wilde niet ingaan op het bericht dat de vader van Neymar naar verluidt plotseling een storting van twintig miljoen euro ontving uit Qatar, waar de geruchten over een mogelijke transfer van de Braziliaans international naar Barcelona ook waren aangekomen. Het geld kwam officieel niet van PSG, maar het zorgde er wel voor dat de wederzijdse interesse van de baan was.

Op 8 mei van dit jaar maakte PSG bekend dat Neymar tot medio 2026 had bijgetekend. Gezien de enorme financiële problemen die later aan het licht kwamen bij Barcelona, zou een terugkeer van de Braziliaan in de zomer sowieso onmogelijk zijn geweest. Laporta ging ook in op het vertrek van Antoine Griezmann, die in principe niet meer zal terugkeren naar Barcelona. Atlético Madrid heeft een verplichte optie tot koop. “Hij moet, als hij inzetbaar is, wel vijftig procent van de wedstrijden spelen. Dat is de enige clausule in de verplichte optie tot koop”, onthulde de hoogste sportbestuurder van Barcelona.

“Ik heb nooit op- of aanmerkingen gehad op de instelling van Griezmann”, benadrukte Laporta. “Het is een geweldige voetballer. Hij paste niet in ons systeem, maar zijn instelling was altijd uitstekend. Voetbaltechnisch gezien was hij niet de speler die we nodig hadden. Hij had ons meer kunnen geven.” Sport onthulde maandag alle details in het lucratieve contract van Griezmann met Barcelona. Zo streek hij in zijn eerste twee seizoenen liefst 46,5 miljoen euro bruto op, waarvan 35 miljoen euro bruto aan vast salaris.