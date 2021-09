Vermoedelijke opstelling Oranje: Van Gaal moet tweetal teleurstellen

Dinsdag, 7 september 2021 om 08:05 • Yanick Vos • Laatste update: 08:17

Het Nederlands elftal speelt vanavond (20.45 uur) in de Johan Cruijff ArenA om de koppositie in Groep G van de WK-kwalificatie. De eerste ontmoeting tussen de twee voetbalnaties eindigde in een 4-2 nederlaag voor Oranje, dat toen nog onder leiding stond van Frank de Boer. Met Louis van Gaal aan het roer is koers gezet richting het WK en is het verslaan van de Turken het grote doel. De vermoedelijke opstelling is met dank aan uitspraken van de bondscoach al in te vullen.

Oranje begon de WK-kwalificatie op beschamende wijze in het Atatürk Olympisch Stadion. Het verschil werd gemaakt door de inmiddels 36-jarige Burak Yilmaz, die liefst drie keer scoorde. De Turken kwamen na een kwartier spelen op voorsprong door een doelpunt de aanvaller van Lille OSC. Zijn schot werd van richting veranderd door Matthijs de Ligt, waardoor Tim Krul moest vissen. De sluitpost had ook geen antwoord op de strafschop van Yilmaz. Hij mocht vanaf elf meter aanleggen na een overtreding van Donyell Malen: 2-0. De tweede helft was nog geen minuut onderweg toen Krul de derde treffer om zijn oren kreeg. De vervanger van Jasper Cillessen, die geblesseerd raakte in de warming-up, liet zich verrassen door een inzet van Hakan Calhanoglu. Een kwartier voor tijd brachten de twee invallers Davy Klaassen en Luuk de Jong de spanning terug in de wedstrijd. De marge werd minuten later weer op twee gebracht door Yilmaz. Door de valse start in maart jaagt het Nederlands elftal sindsdien op Turkije.

Deze zomer maakten de Turken allesbehalve een goede indruk op het EK. Het team van bondscoach Senol Günes ging roemloos ten onder in een groep met Italië, Zwitserland en Wales. Turkije slaagde er niet in om een punt te pakken en scoorde slechts eenmaal in de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland (3-1). Ook in de WK-kwalificatie is de koploper niet foutloos gebleven. Vorige week werd vlak voor tijd een zege uit handen gegeven tegen Montenegro (2-2), terwijl het eerder niet van Letland wist te winnen (3-3). Desondanks schrijft Van Gaal de Turkse ploeg hoog aan. Maandagmiddag sprak hij zijn bewondering uit voor Günes, die volgens Van Gaal zijn ploeg heel gedisciplineerd laat spelen. “Bij Turken is dat heel knap. Verder heeft Turkije lepe spelers, die allemaal bij topclubs spelen en zijn er maar twee basisspelers die in de Turkse competitie uitkomen. Van de topploegen Fenerbahçe en Besiktas. In het rijtje Noorwegen, Montenegro en Turkije zijn de Turken de moeilijkste tegenstander”, zei Van Gaal.

Van Gaal zei dat negen van de elf door hem verwachte basisspelers van Turkije in het buitenland spelen. "Van Gaal zei dat twee spelers uit de Turkse competitie morgen (dinsdag, red.) in de basisopstelling staan en dat die spelers bij Besiktas en Fenerbahçe actief zijn", kreeg Günes maandagavond voorgelegd door een journalist uit Turkije. Het verleidde de keuzeheer van de Oranje-opponent gelijk tot het stellen van een vraag. "Noemde hij ook hun namen?" De namen van de betreffende spelers werden niet naar voren geschoven door Van Gaal, waardoor Günes verder weinig kwijt wil en kan over de onthulling van zijn Nederlandse collega. "Ik weet ook nog niet wie er allemaal gaan spelen. Maar het is niet zo dat de woorden van Van Gaal geen betekenis hebben. Ik hoop dat we zijn opstelling ook nog onder ogen zullen krijgen.” De Turkse bondscoach heeft Oranje hoog zitten. "Nederland heeft wijzigingen aangebracht in de verdediging ten opzichte van de eerste wedstrijd, omdat Virgil van Dijk toen nog afwezig was. Hun manier van spelen echter is nog steeds hetzelfde. Het is een mobiel elftal dat goed druk kan zetten en veel kwaliteit heeft in aanvallend opzicht. Van Gaal is een goede leraar.”

Vermoedelijke opstelling

Van Gaal zei maandag dat hij ervan baalt dat de opstelling uitlekt. Toch gaf hij zelf al twee basisklanten prijs voor het duel met de Turken. "Ik vind het heel erg als media de opstelling geven", zei de trainer tegenover de aanwezige media. "Als je van de bondscoach hoort dat hij dat niet graag doet... Volgens mij zijn 'wij' Nederlander en moeten wij mét elkaar Turkije verslaan. En dan gaan we de opstelling geven, omdat we schijnbaar op de borst moeten kloppen dat je de opstelling hebt. Dan begrijp ik het niet. Maar ja, het zij zo. We leven in Nederland en daar is de cultuur zo."

Justin Bijlow gaat vanavond op voor zijn derde interland. De keeper van Feyenoord maakte zijn debuut tegen Noorwegen en deed dat naar behoren. In de wedstrijd tegen Montenegro kwam hij nauwelijks in de problemen. Op de rechtsbackpositie kiest Van Gaal naar verwachting opnieuw voor Denzel Dumfries. De verdediger van Internazionale maakte een goede indruk tegen Montenegro en zal de rechterflank moeten bestrijken. Van Gaal kondigde tijdens het persmoment aan dat Daley Blind terugkeert in het elftal. De Ajacied was geschorst tegen Montenegro. Hij werd dat duel vervangen door debutant Tyrell Malacia. Hoewel de Feyenoord-back het naar behoren deed, kiest de bondscoach voor de ervaring van Blind.

De vermoedelijke opstelling van Oranje

Na de zege op Montenegro liet Van Gaal weten dat Virgil van Dijk tegen Turkije gaat spelen. De Liverpool-verdediger is pas net terug van een zware knieblessure en kreeg daarom rust van de trainer. Zijn terugkeer in het elftal zal naar verwachting ten koste gaan van Matthijs de Ligt. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad verwachten dat Stefan de Vrij de voorkeur krijgt. Laatstgenoemde speelde de afgelopen twee interlands rechts in het centrum en maakte in die duels een goede indruk. Van Gaal liet op de persconferentie niets los over wie naast Van Dijk komt te spelen. “Daar ga ik niks over zeggen. Of dat een lastige keuze is? Nee, dat is geen lastige keuze. Je volgt je visie. Het is lastig om te vertellen, om een speler teleur te stellen, maar niet om je visie te volgen. En ik leg het altijd uit.” Malacia en De Ligt zijn zeer waarschijnlijk de twee spelers die Van Gaal moet teleurstellen.

Het middenveld met Davy Klaassen, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum lijkt vast te staan. Teun Koopmeiners, Ryan Gravenberch en Marten de Roon zullen moeten hopen op een invalbeurt. Door de blessure van Cody Gakpo komt er op de linkerflank een plekje vrij. Steven Bergwijn is de grootste kandidaat om de PSV’er te vervangen. De buitenspeler van Tottenham Hotspur verving Gakpo al tegen Montenegro en lijkt zich op te kunnen maken voor een basisplaats. Steven Berghuis is de enige rechtsbuiten in de selectie en kan derhalve rekenen op zijn derde basisplaats onder Van Gaal op rij. Memphis Depay start in de spits.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Klaassen, De Jong, Wijnaldum; Berghuis, Depay, Bergwijn.