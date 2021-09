Barcelona verdedigt komst van Luuk de Jong: ‘Kijk naar het Dream Team’

Dinsdag, 7 september 2021 om 07:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:34

Joan Laporta staat honderd procent achter de komst van Luuk de Jong. De aanvaller werd in de sloturen van de zomerse transfermarkt door Barcelona op huurbasis van Sevilla overgenomen, na het voorlopig tijdelijke vertrek van Antoine Griezmann naar Atlético Madrid. De voorzitter van Barcelona erkent dat de Oranje-international misschien op papier niet de voetballer is die qua spel past bij los Azulgrana.

In voetbalminnend Spanje werden daags na het sluiten van de transfermarkt vraagtekens geplaatst bij de komst van De Jong, daar de aanvaller bij Sevilla al geen basiskracht was. Koeman werd op sociale media verweten dat hij alleen maar landgenoten wilde hebben. “Kijk naar het Dream Team”, verwees Laporta in het programma Onze van Esport 3 naar het Barcelona van Johan Cruijff eind jaren tachtig en begin jaren negentig. “Toen had Cruijff ook een speler als Julio Salinas tot zijn beschikking.”

“Ik sprak met Jordi Cruijff (lid van technisch secretariaat, red.) en hij herinnerde mij eraan dat zijn vader soms ook beslissingen nam die buiten zijn model of filosofie lagen. Dat deed Josep Guardiola ook”, stelde Laporta in het televisieprogramma. “We hebben een aanvaller nodig die sterk in de lucht is. Ik denk dat het goed kan uitpakken. De Jong kon mij bekoren als ik hem zag spelen. Hij zet centrale verdedigers vast en zet goed druk. Memphis Depay was een schot in de roos van Koeman en De Jong zal dat ook zijn.”

Laporta sprak ook over Koeman. “Hij heeft al mijn vertrouwen en al mijn respect”, benadrukte de preses, die eerder deze zomer hoe dan ook probeerde om een trainerswissel door te voeren. “Dat heb ik voor alle trainers. Over de stijl van Cruijff valt niet te onderhandelen en het cruijffismo van Koeman is onbetwistbaar. Ik ben een voetbalman en in gesprek met de media heb ik off the record wel eens te veel gezegd, maar ik heb heel veel respect voor Koeman.”

De samenwerking van Koeman en Barcelona loopt volgend jaar zomer ten einde. Er zijn voorlopig geen gesprekken over een langere samenwerking ingepland. “We hebben niet een datum geprikt. Ik heb alleen gezegd dat hij sterk in zijn schoenen moet staan, dat hij harde beslissingen niet moet schuwen. Ik houd niet van twijfelende trainers die nog maar een contract voor een jaar hebben. Ik heb ook gezegd dat we de mogelijkheden voor een nieuw contract gaan bekijken zodat hij zich sterker en gesteund kan voelen.”