Piqué haalt uit: ‘De meeste mensen werken ergens 30 jaar en doen niets’

Maandag, 6 september 2021 om 23:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:38

Gerard Piqué neemt het openlijk op voor Samuel Umtiti, die ondanks alle geruchten over een voortijdige breuk toch bij Barcelona is gebleven. Wel is afgesproken dat de Franse verdediger een deel van zijn jaarsalaris inlevert, om zo zijn werkgever tegemoet te komen in deze lastige tijden in financieel opzicht. Piqué vindt dat de vele criticasters meer respect zouden moeten hebben voor de beslissing van Umtiti om Barcelona te hulp te schieten.

“Umtiti dient gewoon zijn contract uit bij Barcelona (tot 2023, red.) met alle bijkomende verplichtingen“, stelt Piqué in een uitgebreid interview met Marca. “De mensen zouden wat empathischer moeten zijn, want zijn houding is onberispelijk. Umtiti heeft nooit een training laten schieten. En hij kreeg zijn contract van een voorzitter (Bartomeu, red.) die is gekozen door de fans. Dus waarom hem uitfluiten? De meeste mensen werken dertig jaar bij een bedrijf en dragen werkelijk niets bij. Als ik bij een andere club had gezeten, Manchester United bijvoorbeeld, had ik precies hetzelfde gedaan als Umtiti. Maar elke situatie is anders“, aldus de verontwaardigde centrumverdediger van Barcelona, die gelijk zijn eigen situatie in het Camp Nou onder de loep neemt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Samuel Umtiti barstte in tranen uit tijdens vergadering met Barcelona

De verdediger heeft een zware tijd achter de rug bij Barcelona. Lees artikel

“Ik heb een gedeelte van mijn salaris opgegeven“, zo bevestigt de inmiddels 34-jarige mandekker van Barcelona. “Mijn contract zou dit jaar aflopen, maar bij een bepaald aantal wedstrijden zou de verbintenis onder dezelfde voorwaarden worden verlengd. Nu zijn het vaste salaris en de variabelen gewijzigd.“ Piqué heeft nu te maken met Joan Laporta als voorzitter, en niet meer met Bartomeu. “Ik kan niet zeggen of Bartomeu de slechtste voorzitter is geweest van Barcelona, maar hij komt wel in de buurt. We zijn allemaal schuldig, al klopt het wel dat de club niet de weg is ingeslagen die de fans voor ogen hadden. Maar nu heb ik weer hoop en zijn de verwachtingen hooggespannen. De volgende vijf tot tien jaar zullen erg goed zijn voor Barcelona.“

Piqué kijkt tegenover Marca ook terug op de samenwerking met Josep Guardiola, die tussen 2008 en 2012 de scepter zwaaide als coach van Barcelona. “Er kwam spanning in onze relatie en hij kreeg ook een mindere band met de rest van de kleedkamer. Pep wil namelijk altijd de totale controle hebben. Ik was destijds aan het daten met Shakira en de relatie met Guardiola veranderde gelijk. Ik moet wel zeggen dat onze band nu echt perfect is. Maar ik stond toen wel onder extra veel druk en dacht in het seizoen 2011/12 serieus na over een vertrek bij Barcelona.“

Voor Piqué was augustus een pittige maand vanwege het vertrek van Lionel Messi, met wie hij zoveel successen beleefde bij Barcelona. “Laporta legde al eerder het verzoek neer om onze salarissen te verlagen. Maar zelfs dat was niet voldoende om Messi ingeschreven te krijgen. Laporta heeft het nog wel geprobeerd bij LaLiga, maar ook daar had hij geen succes. Kort daarna volgde de aankondiging over de salarisverlagingen“, aldus Piqué.