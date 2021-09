Haller schittert op knollenveld en is goud waard voor Ivoorkust

Maandag, 6 september 2021 om 22:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:05

Ivoorkust heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kameroen maandagavond gewonnen. Tegen de grootste concurrent uit Groep D wonnen les Éléphants met 2-1, dankzij twee doelpunten van Sébastien Haller. De spits van Ajax werd halverwege de tweede helft gewisseld, terwijl PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré de wedstrijd afmaakte. Ivoorkust, dat de kwalificatiereeks vrijdag begon met een 0-0 gelijkspel tegen Mozambique, staat nu op vier punten. De groepswinnaar neemt het op tegen een andere groepswinnaar met een WK-ticket als inzet.

Uit een strafschop opende Haller de score op het zichtbaar slechte veld in Abidjan in de twintigste minuut. Na een vrije trap van Jean Michaël Seri kwam de bal in de ogen van de arbitrage op de arm van Vincent Aboubakar, die een gele kaart kreeg voor zijn handsbal. Zelf claimde de aanvaller dat de bal op zijn schouder kwam, maar hij kon een strafschop niet voorkomen. Haller mikte de penalty overtuigend in de linkerhoek. Tien minuten later sloeg de spits opnieuw toe. Jean Evrard Kouassi passeerde Duplexe Tchamba en verstuurde een steekpass richting Haller, die vanbinnen het strafschopgebied de linkerhoek vond.

En dat is twee voor Sébastien Haller!???? @peczwolle are you watching??? pic.twitter.com/vPzAOaUIHl — ESPN NL (@ESPNnl) September 6, 2021

In het slot van de eerste helft raakte Sangaré geblesseerd. Na een duel om de bal met Martin Hongla, waarin ogenschijnlijk niets ernstigs gebeurde, schoot de pijn er plots in bij Sangaré. Mogelijk kwam die pijn nog voort uit een moment in de openingsfase van de wedstrijd, toen de middenvelder zichtbaar last had. Sangaré werd, nadat hij naar het gras ging, op het veld behandeld door de medische staf en vervolgens per brancard afgevoerd. Daarna kwam hij echter terug op het veld om de eerste helft af te maken en bondscoach Patrice Beaumelle wisselde hem in het restant van de wedstrijd niet.

Na een klein uur kreeg ook Kameroen een penalty. Scheidsrechter Mehdi Abid Charef meende gevaarlijk spel waar te nemen van Eric Bailly in een duel met Karl Toko Ekambi, waarna Nicolas Moumi Ngamaleu uit de strafschop en vond de rechterhoek. Hij werd daarna meteen gewisseld en halverwege de tweede helft werd ook de doelpuntmaker van Ivoorkust, Haller, naar de kant gehaald; hij kwam er na de pauze niet meer aan te pas. Zestien minuten voor tijd volgde de eerste serieuze kans voor Ivoorkust in de tweede helft: een indraaiende vrije trap van Seri spatte uiteen op de lat. Drie minuten voor tijd verscheen Christian Kouamé Koffi voor doelman Devis Epassy, maar de invaller faalde in de afronding.