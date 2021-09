Van der Gijp schrikt: ‘25 keer balverlies tegen Noorwegen... 25 keer!’

Maandag, 6 september 2021 om 22:42 • Dominic Mostert

René van der Gijp is geen voorstander van een basisplaats voor Daley Blind in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Turkije van dinsdag. Op de persconferentie voorafgaand aan de belangrijke wedstrijd kondigde bondscoach Louis van Gaal aan dat Blind zal terugkeren in de basiself, nadat hij geschorst was tegen Montenegro (4-0 zege). Van der Gijp vindt op basis van het duel met Noorwegen (1-1) van vorige week, waarin Blind een basisplek had, niet dat de Ajacied aanspraak maakt op een rentree.

"Nee", reageert Van der Gijp bij Veronica Inside op de vraag of een basisplaats voor Blind logisch is. "Niet als je de laatste weken ziet. Zeker niet als je hem de laatste tijd bij Ajax ziet spelen. En 25 keer balverlies tegen Noorwegen… 25 keer! Voor een linksback, die normaal hartstikke balvast is!”, zegt de analist. Volgens statistieken van Opta leed Blind iets minder vaak balverlies, 24 keer, maar dat was wel het hoogste aantal van alle spelers op het veld. Johan Derksen denkt evenwel dat Van Gaal goed heeft nagedacht over de invulling van de linksbackpositie. Tegen Montenegro werd Blind vervangen door Tyrell Malacia.

“Malacia is een echte linksback, maar ik denk dat hij nu nog voor Blind wil kiezen, met zijn verdiensten en doordat hij normaal gesproken balvast is", aldus Derksen. "Ik denk dat hij er goed over nagedacht heeft. Ik zou Blind ook nog een keer opstellen op basis van zijn ervaring. Maar het einde nadert wel. Hij kan zich niet nog een paar van zulke wedstrijden permitteren. Hij begint echt een beetje als een veteraan te spelen." Zondagavond suggereerde Rafael van der Vaart bij Studio Voetbal dat Blind profijt heeft van de aanwezigheid van zijn vader als assistent-bondscoach. Derksen toont enig begrip voor de uitspraak.

"Dat vind ik ook een ongezonde situatie. Dan krijg je dit soort uitspraken. Je moet geen vaders betrekken bij een technische staf", vindt de analist. Van der Vaart zei dat Malacia in zijn ogen ook dinsdag tegen Turkije een basisplek verdient, maar insinueerde dat Danny Blind als assistent-bondscoach er mede voor kan zorgen dat Blind een basisplek krijgt. "Het klinkt misschien lullig, maar zijn vader zit ook op de bank. Die zal niet zeggen: zet mijn zoon op de bank. Zo werkt dat gewoon. Ze kunnen wel zeggen dat ze allemaal professionals zijn, maar zo gaat dat gewoon."