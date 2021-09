Van der Gijp geeft Van Gaal ‘100 procent’ gelijk in discussie met Driessen

René van der Gijp kiest de kant van Louis van Gaal in de discussie van de bondscoach eerder deze maandag met Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat Van Gaal met Oranje verdedigend wil spelen, zoals Chelsea dat doet. De bondscoach ziet dat anders en zei in duidelijke bewoordingen dat Driessen er ‘helemaal geen verstand’ van heeft. Van der Gijp denkt dat Van Gaal het gelijk aan zijn zijde heeft in deze kwestie.

“Het verdedigende voetbal heeft zijn intrede gedaan en daar wordt na afloop voor geapplaudisseerd”, aldus Van Gaal, die zijn woorden op de persconferentie kracht bijzette door zelf te applaudisseren. “Maar degene die applaudisseert ben jij. Jij wil ook zo spelen, zoals Chelsea en Liverpool”, zei Driessen. “Is dat verdedigend voetbal, in jouw ogen?”, antwoordde Van Gaal. “Wat Chelsea doet wel”, aldus de Orenje-watcher. “Helemáál niet, Valentijn! Je hebt er helemaal geen verstand van. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar je bent gewoon een journalist. Je wil jouw visie doorvoeren, maar je hebt geen visie in voetbal. Je hebt een visie voor de krant, fantastisch. Je trekt aandacht, enzovoorts. Maar met 5-3-2 of 5-2-3 kun je ongelooflijk goed aanvallen. Chelsea laat het iedere keer zien, met verschillende opstellingen. En ik neem mijn petje af voor meneer Tuchel, want halverwege is hij ingestapt.”

De discussie tussen Van Gaal en Driessen kwam maandagavond ter sprake in Veronica Inside. ”Ik moet wel eerlijk zeggen: in die discussie met Valentijn heeft hij wel honderd procent gelijk”, neemt de analist het op voor Van Gaal. ”Je speelt nu tegen Montenegro en Turkije en je speelt dadelijk nog een keer vriendschappelijk tegen Schotland of Mexico. Maar als je tegen de grote landen gaat spelen, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje, Italië. Dan moeten jouw buitenspelers van het niveau Franck Ribéry, Arjen Robben zijn. of van het niveau Kingsley Coman. Maar dat zijn ze niet. Want heb je dat niveau op je vleugels staan, dan gaat je tegenstander zich daaraan aanpassen. Maar heb je dat niet op je vleugels staan, dan denkt die tegenstander: Weet je wat, daar zullen we eens van profiteren.”

Van der Gijp is wat betreft de vleugelaanvallers van het Nederlands elftal niet bepaald positief gestemd. ”Met Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Cody Gakpo ga je het niet redden. Dan ga je het echt niet redden tegen grote landen, echt niet. Als jij daar Mohamed Salah hebt, dan zegt de trainer van Frankrijk: 'Kijk nou uit'. Dan zegt hij tegen die back dat hij niet te vaak naar voren moet gaan, want dan hebben we echt een probleem. Maar heb jij daar daar Berghuis, dan zegt zo'n trainer: 'Profiteer er maar van'.”