Ibrahim Sangaré gaat per brancard van het veld en keert daarna terug

Maandag, 6 september 2021 om 22:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:58

Ibrahim Sangaré is maandagavond geblesseerd geraakt tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Ivoorkust en Kameroen. De middenvelder van Ivoorkust en PSV werd enkele minuten voor de pauze per brancard van het veld gevoerd. Vervolgens keerde hij echter terug op het veld en ook aan het begin van de tweede helft stond hij 'gewoon' binnen de lijnen. Het stond op dat moment 2-0 voor Ivoorkust door twee treffers van Sébastien Haller.

Na een duel om de bal met Martin Hongla, waarin ogenschijnlijk niets ernstigs gebeurde, schoot de pijn er plots in bij Sangaré. Mogelijk kwam die pijn nog voort uit een moment in de openingsfase van de wedstrijd, toen de middenvelder zichtbaar last had. Sangaré werd, nadat hij naar het gras ging, op het veld behandeld door de medische staf en vervolgens per brancard afgevoerd. Daarna kwam hij echter terug op het zichtbaar slechte veld om de eerste helft af te maken en bondscoach Patrice Beaumelle heeft hem in de pauze niet gewisseld.

"Hier zal iedereen met een PSV-hart met een zeer slecht gevoel naar kijken", zei de commentator van ESPN toen Sangaré zijn blessure opliep. Maandag werd al duidelijk dat Cody Gakpo het trainingskamp van Oranje heeft verlaten. De KNVB maakt bekend dat Gakpo zijn blessure zaterdag in de wedstrijd tegen Montenegro (4-0 winst) al opliep. PSV verwacht de aanvaller ongeveer een week te moeten missen.

Uit een strafschop opende Haller de score in de twintigste minuut. Na een vrije trap van Jean Michaël Seri kwam de bal in de ogen van de arbitrage op de arm van Vincent Aboubakar, die een gele kaart kreeg voor zijn handsbal. Zelf claimde de aanvaller dat de bal op zijn schouder kwam, maar hij kon een strafschop niet voorkomen. Haller mikte de penalty overtuigend in de linkerhoek. Tien minuten later sloeg de spits opnieuw toe. Jean Evrard Kouassi passeerde Duplexe Tchamba en verstuurde een steekpass richting Haller, die vanbinnen het strafschopgebied de linkerhoek vond.