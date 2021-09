Van der Gijp: ‘Hebben we dat niet, dan kunnen we gelijkspelen tegen Turkije’

Maandag, 6 september 2021 om 21:35 • Rian Rosendaal

René van der Gijp is tevreden over de 4-0 overwinning van Oranje op Montenegro, maar hij staart zich niet blind op de ruime zege in het Philips Stadion. Volgens de analist is er nog een hoop werk te verzetten om kwalificatie voor het WK in Qatar af te dwingen. Van der Gijp wijst vier internationals aan die top moeten zijn in de resterende kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal.

"We zijn nu tot de conclusie gekomen dat zonder een hele goede Frenkie de Jong, een hele goede Georginio Wijnaldum en een hele goede Memphis Depay, gaan we het niet redden", opent Van der Gijp maandagavond in Veronica Inside. "Die drie, met Virgil van Dijk erbij, dat zijn er vier, die moeten gewoon iedere interland leveren. En als die spelers dat doen, dan trekt de rest zich daar wel aan op. Cody Gakpo, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, weet je wel. Die trekken zich daar wel aan op."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Presentator Wilfred Genee wil vervolgens weten of Oranje tot dusver een overtuigde indruk maakt op Van der Gijp. "De Jong, Wijnaldum en Depay die leverden. Die leverden gewoon waar ze toe in staat waren. Misschien zelfs wel iets meer dan dat. En dat hebben we ook gewoon nodig. Hebben we dat niet, dan kunnen we zelfs tegen die Turken gelijkspelen. Als die drie het vergeten." Genee verwacht niet dat Oranje punten morst tegen Turkije, maar daar is van der Gijp nog niet zo zeker van. "Je weet het niet. Het is de derde wedstrijd voor die jongens, de derde wedstrijd voor Depay. Misschien is hij ook een keertje moe."

Derksen is het volstrekt eens met de lezing van Van der Gijo over de 'grote vier van Oranje'. "De uitslag tegen Montenegro had zelfs wel wat groter kunnen zijn eigenlijk. Het was eigenlijk nooit een wedstrijd. Maar die jongens hebben het goed gedaan en een ding, en dat moet ik Louis van Gaal nageven: het sfeertje is goed. Ze hebben het met zijn allen goed naar de zin, dat is hartstikke belangrijk. En het verschil is zo groot, zoals Van Gaal zich nu profileert. Met Frank de Boer was het altijd een krakkemikkige persconferentie. Hakkelend, verkeerde dingen zeggen, namen door elkaar halen. En nu zit er een sprankelende oude baas met grappen en grollen. En hij bijt nog een keer van zich af als Valentijn Driessen iets doms zegt. En ook nog op een manier dat je het begrijpt."