Advocaat: ‘Zitten leuke spelers bij, de Eredivisie kan er een paar gebruiken’

Maandag, 6 september 2021 om 21:12 • Rian Rosendaal

Dick Advocaat is met de nationale ploeg van Irak in voorbereiding op het WK-kwalificatieduel met Iran van dinsdag. Pakweg twee maanden geleden had de voormalig coach van Feyenoord niet gedacht nog eens als bondscoach aan de slag te gaan. "Nee, natuurlijk was dit niet het plan", laat de inmiddels 74-jarige Advocaat weten in een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad.

"Toen ik stopte bij Feyenoord dacht ik dat ik klaar was als trainer. Maar ja, dan gaan ze weer bellen hè. Irak wil zo graag naar het WK en de mensen waren zo enthousiast. En dan zeg ik toch weer 'ja'", zo blikt Advocaat terug op zijn beslissing om in te stappen als bondscoach van Irak. Kwalificatie voor het WK in Qatar is de ultieme droom van alles en iedereen, al trapt Advocaat wel op de rem wat betreft de verwachtingen. "Dit elftal moet knokken voor elk punt. Het klinkt cliché, maar we spelen echt nog negen finales die ons bij de eerste drie (play-offs, red.) en het liefst de eerste twee in de poule moeten brengen."

Advocaat heeft in ieder geval geen spijt van zijn beslissing om na zijn vertrek bij Feyenoord een andere uitdaging aan te gaan. "Er zitten leuke spelers bij hoor, de Eredivisie kan er wel een paar gebruiken", aldus de ervaren coach, die weet dat Irak op het WK van 1986 voor het laatst uitkwam op een groot toernooi. Het verlangen om Qatar te halen is dus groot in het land. "Ik coachte driemaal op een WK en tweemaal bij een EK. Een eindtoernooi is geweldig. Maar het is ook nog héél ver weg voor ons."

De bondscoach is voorlopig alleen bezig met de ontmoeting met Iran van dinsdag. "Dit is een grote wedstrijd." Of de jarenlange oorlog tussen beide landen nog een rol zal spelen kan Advocaat niet met zekerheid zeggen. "Maar het wordt een strijd. Ik heb gezien dat Irak vechters heeft, jongens die niet zomaar opgeven." Het WK van 1986 was overigens geen succes voor Irak, dat destijds in de poulefase verloor van Paraguay, België en gastland Mexico.