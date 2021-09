Senol Günes geconfronteerd met voorspelling Van Gaal: ‘Noemde hij namen?’

Maandag, 6 september 2021 om 20:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:37

Louis van Gaal liet maandagmiddag kort zijn licht schijnen over de te verwachten opstelling van Turkije, de tegenstander van dinsdagavond. De bondscoach van Oranje denkt dat er slechts twee spelers starten die momenteel in de Turkse competitie actief zijn, bij Fenerbahçe en Besiktas. De Turkse bondscoach Senol Günes werd dinsdagavond op de persbijeenkomst geconfronteerd met de voorspelling van Van Gaal.

"Van Gaal zei dat twee spelers uit de Turkse competitie morgen (dinsdag, red.) in de basisopstelling staan en dat die spelers bij Besiktas en Fenerbahçe actief zijn", zo krijgt Günes voorgelegd door een journalist uit Turkije. Het verleidt de keuzeheer van de Oranje-opponent gelijk tot het stellen van een vraag. "Noemde hij ook hun namen?" De namen van de betreffende spelers werden niet naar voren geschoven door Van Gaal, waardoor Günes verder weinig kwijt wil en kan over de onthulling van zijn Nederlandse collega. "Ik weet ook nog niet wie er allemaal gaan spelen."

"Maar het is niet zo dat de woorden van Van Gaal geen betekenis hebben. Ik hoop dat we zijn opstelling ook nog onder ogen zullen krijgen", gaat Günes verder met zijn voorbeschouwing op het uitduel met Oranje. De Turkse bondscoach heeft de eerstvolgende tegenstander op weg naar het WK in Qatar hoog zitten. "Nederland heeft wijzigingen aangebracht in de verdediging ten opzichte van de eerste wedstrijd, omdat Virgil van Dijk toen nog afwezig was. Hun manier van spelen echter is nog steeds hetzelfde. Het is een mobiel elftal dat goed druk kan zetten en veel kwaliteit heeft in aanvallend opzicht. Van Gaal is een goede leraar", ontvangt de bondscoach van Oranje als compliment.

Van Gaal wilde maandagmiddag nog niet zeggen hoe hij het wegvallen van Cody Gakpo, die twee keer op rij een basisplaats had, gaat opvangen. "Het vervelende is dat ik de coach van Turkije niet wijzer wil laten worden. Die is al heel goed en heeft zijn ploeg zeer gedisciplineerd laten spelen. Dat is echt heel goed om Turken in een speldiscipline laten spelen. Turkije heeft lepe spelers en ook alleen maar spelers die bij topclubs spelen. Ze hebben maar twee spelers die in Turkije spelen, althans in het ons verwachte team. Die spelen ook nog bij Fenerbahçe en Besiktas, dat zijn topclubs."