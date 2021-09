Amrabat en Aboukhlal halen opgelucht adem na gewelddadige coup d'état

Maandag, 6 september 2021 om 19:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:02

De selectie van Marokko haalt opgelucht adem na de terugkeer in eigen land. Zondag waren de spelers nog in Conakry, de hoofdstad van Guinee, waar een gewelddadige coup gaande was. Bewapende militairen namen president Alpha Condé gevangen en wierpen zijn regering omver. De spelers van Marokko waren naar Guinee gekomen voor een WK-kwalificatiewedstrijd die maandag zou plaatsvinden, maar die wedstrijd is geannuleerd.

Aanvankelijk mochten de spelers hun hotel niet verlaten. "Toen ik zondagochtend wakker werd, kwam Adel Taarabt van Benfica naar mijn kamer. Hij vroeg me of ik ook schoten had gehoord", blikt Sofyan Amrabat terug in gesprek met De Telegraaf. "Aanvankelijk moest ik lachen en zei ik dat het vast vuurwerk was geweest. Dat wordt in de nacht voor wedstrijden weleens vaker bij spelershotels afgestoken. Maar op internet zagen we dat het menens was." Echt onveilig heeft Amrabat zich nooit gevoeld, maar de situatie was precair. "Het is heel raar als je vuurgevechten hoort, gevolgd door stiltes en weer nieuwe schoten."

De luchthaven was op 45 minuten rijden van het spelershotel, maar de militairen die de macht overnamen riepen iedereen op om binnen te blijven. De weg naar de luchthaven was afgesloten. De koning van Marokko heeft echter werk verzet om de spelers terug te halen, vertelt aanvaller Zakaria Aboukhlal op de website van zijn club AZ. "Dat was nog niet makkelijk, want alle vliegvelden waren al dicht. Gelukkig was het vliegtuig waarmee we gekomen waren nog in het land. Via de achterdeur van het hotel moesten we toen snel weg en met de bus naar de airport."

"Er reden militairen voor ons en de gordijnen moesten dicht blijven", vervolgt Aboukhlal. "Onderweg stonden veel mensen te vieren dat de president was opgepakt. Er werd geschreeuwd en tegen de bus geschopt. Op een gegeven moment stonden we stil in dat hele gebeuren. Dan schrikt iedereen. We wisten niet of de mensen blij of boos waren. Gelukkig voor ons waren ze blij. Toen we daar doorheen waren, kregen we het voor elkaar om terug te komen."