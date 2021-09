Valentijn Driessen ergert zich aan uitspraak van moeder Amin bij Humberto

Maandag, 6 september 2021 om 19:13 • Dominic Mostert

Valentijn Driessen en Mike Verweij ergeren zich aan de massale media-aandacht voor de dertienjarige Amin, die zaterdag het veld opkwam tijdens de interland tussen Nederland en Montenegro (4-0). De jonge voetbalfan, die een selfie maakte met Memphis Depay, werd daarna uitgenodigd voor interviews bij het Jeugdjournaal, Humberto en Radio 538. Verweij en Driessen hopen op een serieuze straf voor Amin.

"Vanochtend bij Radio 538, gisteren bij Humberto: je zou bijna hopen dat het jochie echt gewoon 15.000 euro boete krijgt", opent Verweij. De journalist geeft toe zich te ergeren aan de media-aandacht voor Amin. “Als je dit jochie op het schild heft, staan er binnenkort honderd jochies op het veld. Het gaat gewoon nergens over." De clubwatcher van Ajax vreest dat er dinsdagavond tijdens het duel tussen Oranje en Turkije 'een extra rijtje stewards' in de Johan Cruijff ArenA zal staan, na het incident in het Philips Stadion.

"Toen ik jong was, waren er in De Meer stadionhekken met prikkeldraad erop, hoge netten achter de doelen… Het was verschrikkelijk om daar voetbal te moeten kijken. Nu zijn de stadions fantastisch, maar als dit soort dingen iedere wedstrijd gebeurt, zitten we binnenkort weer in stadions met grote hekken. En terecht. Houd die kinderen lekker bij je", stelt Verweij. Driessen vindt dat Amin en zijn moeder 'geen podium' moeten krijgen en heeft zich geërgerd aan een uitspraak van de moeder tijdens het interview bij Humberto.

"Als je dit soort mensen een podium gaat geven...", verzucht de chef voetbal. "Die moeder zegt op het eind dat hij ‘de dag van zijn leven’ heeft gehad. Kom op zeg. Bij het jochie is het misschien nog onschuldig, maar straks komt er iemand die niet onschuldig is en wordt de beveiliging aan de kaak gesteld. Dan komen er hekken, of grachten, of wat dan ook. Je moet hier gewoon paal en perk aan stellen. Dit hoeft van mij echt niet toegelaten te worden. Wegwezen."