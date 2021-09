Uitsupporters weer toegestaan in Europese toernooien en interlands

Maandag, 6 september 2021 om 18:21 • Dominic Mostert

Uitsupporters zijn weer welkom bij Europese wedstrijden. De overkoepelende supportersvereniging Football Supporters Europe (FSE) meldt maandag dat supporters hun clubs achterna mogen reizen in de groepsfase van de Champions League, Europa League en Conference League. Het verbod op uitsupporters wordt ook geschrapt voor interlands.

Zodoende mogen Ajax, PSV, AZ, Feyenoord en Vitesse supporters meenemen naar Europese uitwedstrijden. Wel blijven nationaal opgestelde reglementen van toepassing, waardoor supporters per land moeten uitzoeken of en hoe ze kunnen afreizen. Volgens FSE zijn clubs en nationale voetbalbonden al op de hoogte gesteld van het besluit en volgt binnenkort een officieel statement van de UEFA.

Feyenoord is volgende week dinsdag de eerste Nederlandse club die in actie komt in Europa. De Rotterdammers treden in Israël aan tegen Maccabi Tel Aviv; die wedstrijd zou oorspronkelijk plaatsvinden op donderdag 16 september, maar is twee dagen vervroegd vanwege feestdag Jom Kipoer. Volgende week woensdag gaat Ajax in de Champions League op bezoek bij Sporting Portugal. Een dag later gaat Vitesse in de Conference League op bezoek bij NS Mura en AZ bij Randers. PSV is de enige Nederlandse club die begint met een thuiswedstrijd (tegen Real Sociedad in de Europa League).