TOTO's tips: Zet Louis van Gaal ijzersterke reeks tegen Turkije voort?

Maandag, 6 september 2021 om 20:45 • Stefan Coerts • Laatste update: 19:31

Halverwege de kwalificatiecyclus is het razend spannend in groep G op weg naar het WK. Het Nederlands elftal staat slechts één punt achter Turkije en gelijk met Noorwegen, dus iedere wedstrijd kan vanaf nu cruciaal zijn. De vorige ontmoeting van Oranje met Turkije ging verloren (4-2), dus dinsdag zal de ploeg van bondscoach Louis van Gaal in de Johan Cruijff ArenA gebrand zijn op revanche. Samen met TOTO blikken we vooruit op deze wedstrijd.

De 4-2 nederlaag in maart bewees dat het Nederlands elftal het vaak moeilijk heeft tegen Turkije. Ook de voorgaande ontmoeting in september 2015 ging namelijk verloren voor de ploeg van toenmalig bondscoach Danny Blind: 3-0. Daarvoor ging het Oranje iets eenvoudiger af, want van de elf wedstrijden tegen Turkije werden er ook slechts twee verloren (5 overwinningen, 4 keer gelijk). De laatste bondscoach die wist te winnen met Oranje van Turkije was Louis van Gaal in oktober 2013 (2-0). Sowieso heeft Van Gaal goede herinneringen aan dit affiche, want in totaal zat hij drie keer op de bank tegen Turkije en hierin werd niet verloren en kreeg hij zelfs geen enkel tegendoelpunt (twee overwinningen, een gelijkspel).

Afgelopen maart was het Turkije dat met 4-2 won van Nederland. Op het oog lijkt het misschien een afgetekende overwinning voor de ploeg van bondscoach Senol Günes, maar de onderliggende cijfers vertellen een ander verhaal. Op basis van de kansen was een overwinning van Oranje zelfs logischer geweest. Turkije scoorde vier keer uit acht schoten, terwijl deze kansen bij elkaar een Expected Goals-waarde van 1.2 hadden. Nederland loste op haar beurt twintig schoten, goed voor een xG van 2.6. Mede door zeven reddingen van doelman Ugurcan Çakir kon Nederland slechts twee keer juichen. Met de steun van de Nederlandse fans in de Johan Cruijff ArenA moet Oranje proberen opnieuw zoveel kansen te creëren, dan is de kans groot dat de leiding gepakt kan worden in de kwalificatiegroep.

De grote man in de vorige wedstrijd voor Turkije was Burak Yilmaz, die goed was voor een hattrick. Het waren niet zijn eerste goals tegen het Nederlands elftal, want van de laatste acht Turkse goals tegen Oranje maakte Yilmaz er vijf. Geen speler scoorde deze eeuw zo vaak tegen Oranje als de 36-jarige spits van Lille. Aan Nederlandse kant hoopt Memphis Depay ongetwijfeld om zijn naam op het scorebord te zetten. De 27-jarige aanvaller staat na zeventig interlands op dertig doelpunten en is na zijn twee doelpunten in de laatste wedstrijd tegen Montenegro (4-0) de top tien van topscorers aller tijden van Oranje tot op één treffer genaderd. Met zijn volgende interlanddoelpunt evenaart Depay Wesley Sneijder die in zijn 134 interlands 31 keer trefzeker was.

