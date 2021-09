Driessen reageert op botsing met Van Gaal: ‘Hij ziet dit als een podium'

Maandag, 6 september 2021 om 17:03 • Yanick Vos • Laatste update: 17:11

Valentijn Driessen heeft maandagmiddag gereageerd op de persconferentie van Louis van Gaal. De bondscoach pakte de chef voetbal van De Telegraaf hard aan in een discussie over de gewenste speelstijl van het Nederlands elftal onder zijn bewind. Driessen stelde dat Van Gaal Oranje wil laten spelen zoals Chelsea, wat in zijn ogen een verdedigende speelstijl is. De trainer gaf aan dat Chelsea onder Thomas Tuchel niet verdedigend speelt en dat Driessen er ‘geen verstand’ van heeft.

Van Gaal benadrukte op de persconferentie dat het verdedigende voetbal zijn intrede heeft gedaan en dat het publiek daar voor applaudisseert. “Maar degene die applaudisseert ben jij. Jij wil ook zo spelen, zoals Chelsea en Liverpool”, zei Driessen. “Is dat verdedigend voetbal, in jouw ogen?”, antwoordde Van Gaal. “Wat Chelsea doet wel”, aldus Driessen. “Helemáál niet, Valentijn! Je hebt er helemaal geen verstand van. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar je bent gewoon een journalist. Je wil jouw visie doorvoeren, maar je hebt geen visie in voetbal. Je hebt een visie voor de krant, fantastisch. Je trekt aandacht, enzovoorts. Maar met 5-3-2 of 5-2-3 kun je ongelooflijk goed aanvallen. Chelsea laat het iedere keer zien, met verschillende opstellingen. En ik neem mijn petje af voor meneer Tuchel, want halverwege is hij ingestapt.”

In een video op de website van zijn werkgever legt Driessen uit waarom hij vindt dat Chelsea er een verdedigende speelstijl op nahoudt. “Ik vind dat Chelsea uitgaat van de nul. Natuurlijk hebben ze geweldige aanvallers, alhoewel ik niet weg ben van Timo Werner. Alleen het volledige potentieel wordt niet gebruikt. Het wordt in een bepaalde vorm gegoten en dat vind ik een heel defensieve vorm. Dat vindt Louis van Gaal niet, want hij applaudisseert voor Chelsea en Thomas Tuchel. Het zijn geweldige prestaties, maar over een halfjaar zijn we vergeten hoe Chelsea heeft gevoetbald”, aldus Driessen.

Volgens Louis van Gaal hoeft een 5-3-2 formatie helemaal niet verdedigend te zijn. "Je hebt er helemaal geen verstand van" pic.twitter.com/m4Qo1545Tp — ESPN NL (@ESPNnl) September 6, 2021

In aanloop naar de wedstrijd tegen Noorwegen raakten Driessen en Van Gaal tijdens een persconferentie ook al in discussie. “Ik weet niet hoe je het wil noemen. Ik weet het ook niet, want nu snapte ik er niks van en afgelopen vrijdag kreeg ik grote complimenten omdat ik het zo goed zag. Dus het gaat nogal van links naar rechts en van boven naar beneden. Af en toe ontmoet je elkaar ergens en af en toe niet, en dat was in dit geval zo. Dat hoort er een beetje bij en we mogen allebei onze mening hebben”, aldus Driessen over zijn discussies met de bondscoach. De journalist verwacht dat de geblesseerde Cody Gakpo dinsdag tegen Turkije wordt vervangen door Steven Bergwijn. “Die verving hem ook tegen Montenegro. Het alternatief is Donyell Malen, maar dat is volgens mij meer een spits. Maar dat moeten we eigenlijk aan Louis vragen, want misschien zie ik dat ook helemaal verkeerd.”

Van Gaal gaf maandag op de persconferentie prijs dat Daley Blind terugkeert in de basis. Driessen noemt het een verademing dat de bondscoach hier open en eerlijk over spreekt. “Maar dan vind ik het wel raar dat de media van onderuit de zak krijgt omdat ze de opstelling publiceren voor de wedstrijd in Noorwegen”, aldus Driessen, doelend op de woorden van Van Gaal tijdens het persmoment. De bondscoach zei ervan te balen dat de opstelling ruim voor de aftrap in de media wordt gepubliceerd. “Dat was natuurlijk ook richting De Telegraaf, want wij hadden die opstelling en dat begrijpt hij dan niet. Maar voor de wedstrijd tegen Montenegro maakte hij hem bijna zelf helemaal bekend. Nu gaf hij weer een aantal voorzetjes. Het hoort allemaal bij het spel. Ik heb echt het idee dat hij dit als een soort podium ziet om af en toe lekker tekeer te gaan en wat dingen te roepen. Maar het is aantrekkelijker dan onder Frank de Boer, dat zeker.”