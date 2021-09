Van Gaal baalt: ‘Als hij wat voelt moet hij dat meteen zeggen’

Maandag, 6 september 2021 om 15:26 • Laatste update: 15:27

Louis van Gaal ziet nog genoeg verbeterpunten bij Cody Gakpo, ook al is de bondscoach lovend over de kwaliteiten van de PSV-aanvaller. De 22-jarige buitenspeler heeft het trainingskamp van Oranje verlaten met een blessure, die in de ogen van Van Gaal voorkomen had kunnen worden. “Als hij wat voelt moet hij dat meteen zeggen”, aldus de trainer.

Gakpo stond de afgelopen twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen (1-1) en Montenegro (4-0) in de basis. Zijn blessure noemt Van Gaal ‘een streep door de rekening’ op weg naar de wedstrijd van dinsdag tegen Turkije. "Ik vind Gakpo een groot talent. Hij scoort makkelijk. Dat heeft hij nu ook in het Nederlands elftal laten zien", zegt Van Gaal in gesprek met de NOS.

Gakpo bepaalde de eindstand zaterdagavond in het Philips Stadion met een schot van buiten het strafschopgebied. Vlak daarna wisselde Van Gaal de linksbuiten, al had de bondscoach dat achteraf graag eerder willen doen. Gakpo liep tegen Montenegro namelijk een blessure op, waardoor hij dinsdag niet kan spelen tegen Turkije. "Het is ook een jonge speler, dus hij moet nog heel veel ervaring opdoen. Bijvoorbeeld bij deze blessure: als hij wat voelt moet hij dat meteen zeggen. Ik wilde hem een kwartier voor tijd wisselen, hem beschermen omdat ik weet dat we drie wedstrijden spelen en hij een explosieve speler is. Maar dat was vijf minuten te laat."

Volgens Van gaal was de blessure voorkomen geweest als hij hem eerder naar de kant had gehaald. “Dat is ervaring. En zo zijn er meer 'ervaringsopdrachten' in het veld waar hij nog moeite mee heeft", aldus Van Gaal, die zich na het gelijkspel tegen Noorwegen kritisch uitliet over de rol die Gakpo speelde bij het tegendoelpunt van Erling Braut Haaland. De PSV’er was een van de spelers die buitenspel ophief, waarna de Noor voor het openingsdoelpunt tekende.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt dat de eerste prognose is dat Gakpo er ongeveer een week uitligt. Op grond van privacyregels mag de aard van de blessure niet gemeld worden. Het is zeer twijfelachtig of Gakpo zaterdag met PSV kan meespelen uit bij AZ. Daarna volgt voor de Eindhovenaren op donderdag de openingswedstrijd in de Europa League thuis tegen Real Sociedad. De zondag daarna volgt de eerste topper in de Eredivisie tegen Feyenoord. "Dat PSV meldt dat hij op geleide van de pijn traint, betekent in ieder geval dat het niet om een zware blessure gaat", meldt Elfrink.