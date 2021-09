‘Kylian Mbappé eist hoogste tekenpremie in voetbalgeschiedenis’

Maandag, 6 september 2021 om 15:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:15

Kylian Mbappé mag dan na dit seizoen transfervrij in te lijven zijn, 'gratis' zal zijn komst allerminst worden. De 22-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain, die waarschijnlijk naar Real Madrid zal verkassen, eist volgens Marca een tekenpremie van liefst tachtig miljoen euro. Dat zou de hoogste tekenbonus uit de geschiedenis van het voetbal zijn.

In het voetbal is het inmiddels een goed gebruik dat topspelers die transfervrij van club verhuizen gigantisch worden beloond door middel van een tekenpremie. Het is een soort compensatie voor de transfersom die wordt uitgespaard met een dergelijke overgang. Real Madrid is daar inmiddels aan gewend en maakte volgens Der Spiegel al 29,2 miljoen euro aan tekencommissie over aan David Alaba, die deze zomer transfervrij werd overgenomen van Bayern München. De Koninklijke is volgens Marca bereid om nog veel dieper in de buidel te tasten voor de komst van Mbappé.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is echter niet uitgesloten dat Real Madrid alsnog een transfervergoeding voor Mbappé moet betalen. De aanvaller heeft inmiddels zes contractaanbiedingen van PSG naast zich neergelegd, maar de Franse grootmacht blijft proberen om zijn aflopende verbintenis te verlengen. Volgens Marca zou PSG kans maken op een nieuw contract voor Mbappé, indien de club akkoord gaat met een speciale ontsnappingsclausule voor Real Madrid. De aanvaller zou in dat geval voor een gelimiteerd bedrag naar de Spaanse hoofdstad kunnen. Op die manier zou Mbappé PSG niet transfervrij verlaten, hetgeen hij volgens Leonardo altijd beloofd heeft. De technisch directeur van PSG zei dat eind augustus in gesprek met RMC Sport.

Real Madrid deed tot het einde van de zomerse transferwindow verwoede pogingen om Mbappé per direct in te lijven. Het laatste bod van de Spanjaarden bedroeg 200 miljoen euro. Hoewel het enorme bod met het oog op het aflopende contract van Mbappé veel verbazing opriep in de voetbalwereld, had Real volgens Marca argumenten voor de aanbieding. Zo zou Mbappé per direct van enorme toegevoegde waarde zijn in het aanvalsspel van Real, terwijl de club ook nog altijd zou vrezen dat de Fransman alsnog ingaat op de avances van PSG om een megacontract te ondertekenen. Mbappé zal die verleiding nog vier maanden moeten weerstaan om per 1 januari transfervrij te kunnen tekenen in Madrid. Op 1 juli zou hij dan de overstap maken.