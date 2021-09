Van Gaal vraagt aan Depay of hij zijn minpunt mag benoemen: ‘Natuurlijk’

Maandag, 6 september 2021 om 14:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:00

Memphis Depay voelt zich comfortabel bij de aanstelling van Louis van Gaal als bondscoach van Oranje. Verhalen over dat hun relatie na het mislukte gezamenlijke avontuur bij Manchester United (in het seizoen 2015/16) bekoeld zou zijn, komen volgens de 27-jarige spits van de buitenwereld.

Depay werd door Willem Vissers gevraagd naar zijn band met Van Gaal. "We zijn kort bij elkaar", aldus de aanvaller op de persconferentie. "Het is even nieuw, maar het voelt gelijk hetzelfde. Ik denk dat de buitenwereld het groter maakt dan het is. Als iets niet succesvol was in het verleden, dan heeft dat consequenties. Dat is vervelend, maar dat betekent niet dat er super veel nare dingen zijn gebeurd. Ik moet zeggen dat ik als speler en als mens ben gegroeid, ik denk dat de trainer dat ook heeft gemerkt. Ik voel me comfortabel met de trainer en ik denk dat dat andersom ook zo is."

Van Gaal was het daar roerend mee eens. "Ik kan het niet beter verwoorden dan dat hij doet", aldus de bondscoach. "Ik nam hem mee naar het WK (2014, red.), toen hij twintig was. Dat is heel jong. Jonge spelers zijn in ontwikkeling. Tijdens het WK speelde Memphis eigenlijk ook in het tweespitsensysteem. Soms, als we overschakelden naar 4-3-3, speelde hij aan de linkerkant, waar hij bij PSV ook speelde. Dat paste als gegoten, want hij heeft natuurlijk ongelofelijk veel kwaliteiten."

"Toen haalde ik hem naar Manchester United", refereert Van Gaal aan de transfer van Depay in 2015 van PSV naar Engeland. "Misschien herinner je je nog wat de eerste positie was waar je speelde?", vroeg Van Gaal aan Depay, die zei: "Achter de spits." "Hoor je het, Willem? Achter de spits, want ik weet wel dat hij een intuïtieve speler is. Dus die moet je heel veel vrijheid geven. Maar het team moet het wel kunnen opbrengen dat hij daar kan spelen. Maar toen vond ik, mag ik dat zeggen?", vroeg Van Gaal weer. "Natuurlijk", antwoordde Depay. "Dat zijn oriëntatievermogen nog niet zo geweldig was."

Depay beaamde dat. "Dat klopt. Ik was nog niet zo ver als ik nu ben. Nu als ik in het middenveld ben, dan weet ik wat ik moet doen. Ik heb veel betere oriëntatie. Daarom denk ik nog steeds dat die positie mij ook heel erg goed ligt. Daarom merk je ook dat ik vaker uitzak, dat heb ik wel geleerd in de loop der jaren in Frankrijk ook."