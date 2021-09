‘Helemáál niet Valentijn! Je hebt er helemaal geen verstand van’

Maandag, 6 september 2021

Louis van Gaal ging tijdens de persconferentie op weg naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije een discussie met Valentijn Driessen niet uit de weg. Volgens de journalist van De Telegraaf wil Van Gaal met Oranje spelen zoals Chelsea, wat volgens hem een verdedigende speelstijl is. De bondscoach ziet dat anders en zei dat Driessen er ‘helemaal geen verstand’ van heeft.

Van Gaal merkt dat de verwachtingen rond Oranje hoger worden. Hij tempert de verwachtingen door aan te geven dat het dinsdagavond niet eenvoudig wordt om Turkije te verslaan. “Kijk naar de uitslagen. Kijk naar Italië, Europees kampioen, heeft nu twee keer gelijkgespeeld. Het is allemaal niet zo makkelijk. Het verdedigende voetbal heeft zijn intrede gedaan en daar wordt na afloop voor geapplaudisseerd”, aldus Van Gaal, die zijn woorden kracht bijzette door zelf te applaudisseren.

“Maar degene die applaudisseert ben jij. Jij wil ook zo spelen, zoals Chelsea en Liverpool”, zei Valentijn Driessen. “Is dat verdedigend voetbal, in jouw ogen?”, antwoordde Van Gaal. “Wat Chelsea doet wel”, aldus Driessen. “Helemáál niet, Valentijn! Je hebt er helemaal geen verstand van. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar je bent gewoon een journalist. Je wil jouw visie doorvoeren, maar je hebt geen visie in voetbal. Je hebt een visie voor de krant, fantastisch. Je trekt aandacht, enzovoorts. Maar met 5-3-2 of 5-2-3 kun je ongelooflijk goed aanvallen. Chelsea laat het iedere keer zien, met verschillende opstellingen. En ik neem mijn petje af voor meneer Tuchel, want halverwege is hij ingestapt.”

Volgens Louis van Gaal hoeft een 5-3-2 formatie helemaal niet verdedigend te zijn.



“Dus bij Manchester City – Chelsea heb jij meer genoten van Chelsea dan van Manchester City?”, vroeg Driessen vervolgens aan de bondscoach. “Ja, natuurlijk! Je moet mijn boek eens lezen, want dat doe je waarschijnlijk ook niet.” Driessen liet vervolgens weten dat hij al de boeken van Van Gaal heeft. “Dus je hebt gelezen wat ik tegen Pep Guardiola gezegd hebt?”, vroeg Van Gaal aan de journalist van De Telegraaf, die geen antwoord gaf op die vraag. “Maar jouw eerste visie in jouw eerste boek staat haaks op je huidige visie”, aldus Driessen. Van Gaal: “Heb je ooit gehoord van evolutie? Ik ontwikkel me ook en Memphis ontwikkelt zich ook", zei de trainer, terwijl hij wees naar de Barcelona-aanvaller die naast hem zat. "En ik nog op zeventigjarige leeftijd.”

“Als iedereen hetzelfde blijft doen, dan kun je jezelf onderscheiden met onderscheidend voetbal. En dat hebben we altijd gewild en dat doen we eigenlijk altijd in Nederland”, zei Driessen. Van Gaal hoorde het hoofdschuddend aan. “Met 5-3-2 kan je onderscheidend voetballen. Alleen jij wil er niet aan. Nou, dan moet je dat schrijven. Ik lees het weer en dan ontstaat er weer een flauwe glimlach, want ik denk: daar heb je Valentijn weer. Het is zó makkelijk om dat te schrijven. Ik kan er niks tegen doen.”