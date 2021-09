Van Gaal heeft vermoedens van lek in selectie: ‘Ik kan het niet bewijzen’

Maandag, 6 september 2021 om 14:29 • Jeroen van Poppel

Louis van Gaal vindt het 'heel erg' als de opstelling van Oranje uitlekt voorafgaand aan een wedstrijd. De bondscoach van het Nederlands elftal zei maandag op de persconferentie er alles aan te doen om de basisformatie geheim te houden tot aan de aftrap. Toch heeft Van Gaal al prijsgegeven dat Daley Blind en Virgil van Dijk terugkeren in het elftal.

"Ik vind het heel erg als media de opstelling geven", zei Van Gaal maandag op het persmoment voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Turkije. "Als je van de bondscoach hoort dat hij dat niet graag doet... Volgens mij zijn 'wij' Nederlander en moeten wij mét elkaar Turkije verslaan. En dan gaan we de opstelling geven, omdat we schijnbaar op de borst moeten kloppen dat je de opstelling hebt. Dan begrijp ik het niet. Maar ja, het zij zo. We leven in Nederland en daar is de cultuur zo."

"Ik probeer er alles aan te doen om de opstelling niet te lekken", beweerde Van Gaal, die vermoedens lijkt te hebben van een lek in de spelersselectie. "Ik kan het nooit bewijzen, want ik ben geen politieagent en geen rechter, maar ik heb wel gezegd tegen de hele groep dat ik het heel erg vind. Ik doe mijn best in elke persconferentie om de opstelling niet te geven, al lukte dat de laatste keer ook niet, maar oké", grapte hij.

Voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel met Montenegro (4-0 winst) zei Van Gaal op de persconferentie aanvankelijk niets over de opstelling te willen zeggen om de coach van de tegenstander niet wijzer te maken. Toch verklapte hij gaandeweg het persmoment dat Denzel Dumfries en Steven Berghuis op de rechterflank zouden staan. Maandag bevestigde hij dat Blind, die tegen Montenegro geschorst is, terugkeert in het elftal. Het enige vraagteken in de opstelling lijkt nog de positie van rechter centrale verdediger: daar kan Stefan de Vrij of Matthijs de Ligt spelen.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Jong, Klaassen; Berghuis, Depay, Bergwijn