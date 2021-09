Van Gaal verklapt basisklant en hint: ‘Als je je beelden nakijkt, heb je hem’

Daley Blind keert dinsdagavond terug in de basis bij Oranje in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. De linkspoot was geschorst tegen Montenegro (4-0) en werd in dat duel op de linksbackpositie vervangen door debutant Tyrell Malacia, die op zijn beurt genoegen zal moeten nemen met een plek op de bank. Louis van Gaal wil de Turkse bondscoach niet wijzer maken, maar gaf desondanks aan dat de Ajacied aan de aftrap zal verschijnen.

De KNVB maakte maandagochtend bekend dat Cody Gakpo en Nathan Aké het trainingskamp van Oranje hebben verlaten. Vooral het wegvallen van Gakpo ervaart Van Gaal als een grote tegenvaller. “Het zijn belangrijke spelers in de selectie. Vooral Cody heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Die zullen we wel missen. Ook omdat we mager zitten qua vleugelspelers”, zei Van Gaal maandag op de persconferentie.

Van Gaal wilde niet vertellen of hij zijn strijdplan moet omgooien door het wegvallen van Gakpo, die de afgelopen twee interlands in de basis stond. “Het vervelende is dat ik de coach van Turkije niet wijzer wil laten worden. Die is al heel goed en heeft zijn ploeg zeer gedisciplineerd laten spelen. Dat is echt heel goed om Turken in een speldiscipline laten spelen. Turkije heeft lepe spelers en ook alleen maar spelers die bij topclubs spelen. Ze hebben maar twee spelers die in Turkije spelen, althans in het ons verwachte team. Die spelen ook nog bij Fenerbahçe en Besiktas, dat zijn topclubs.”

Op de vorige persconferentie voorafgaand aan het duel met Montenegro verklapte Van Gaal dat Stefan de Vrij, Denzel Dumfries en Steven Berghuis in de basis zouden staan. De trainer hoopt dat zijn opstelling voor het duel met Turkije niet uitlekt, al weet hij dat hij voorzichtig moet zijn. “Ik was net op het veld en toen zei ik een naam. Ik dacht meteen: oh, die moet ik nou net niet noemen. Maar ik noemde hem wel. Dus als je je beelden nakijkt, dan heb je hem.” Na de wedstrijd tegen Montenegro onthulde Van Gaal al dat Van Dijk tegen Turkije gaat starten.

Verslaggever Pascal Kamperman van ESPN merkte tijdens de persconferentie op dat Van Gaal lange tijd met Blind in gesprek was. “Het lijkt mij wel duidelijk dat Daley Blind terugkomt, ja. Daar kan ik wel positief over zijn”, aldus Van Gaal, die Virgil van Dijk laat terugkeren in het centrum. Dat zal ten koste gaan van een basisplaats van Matthijs de Ligt of Stefan de Vrij. “Daar ga ik niks over zeggen. Of dat een lastige keuze is? Nee, dat is geen lastige keuze. Je volgt je visie. Het is lastig om te vertellen, om een speler teleur te stellen, maar niet om je visie te volgen. En ik leg het altijd uit.”