Van Gaal ziet gelijkenis tussen zichzelf, Max Verstappen en Depay

Maandag, 6 september 2021 om 13:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:57

Louis van Gaal vindt vertrouwen in eigen kunnen een van de belangrijkste elementen in topsport. De bondscoach van Oranje ziet daarin opmerkelijk genoeg gelijkenissen tussen Max Verstappen, Memphis Depay en zichzelf, zo gaf hij maandagmiddag te kennen op de persconferentie.

Verstappen won zondag de Grand Prix van Zandvoort in de Formule 1. "Het belangrijkste van Max is dat hij vertrouwen in zichzelf heeft", reageerde Van Gaal. "En dat is een ijzersterk vertrouwen. Je hebt net van Memphis gehoord dat hij ook een ijzersterk vertrouwen heeft in het team. Dat doet me deugd, want ik heb ook een ijzersterk vertrouwen in mezelf. Dus we zitten allemaal op dezelfde golflengte."

Depay zei dat overigens in een antwoord op de vraag of hij druk voelt om te presteren met Oranje. "Nee, ik geloof erin en vertrouw erop dat het team weet wat het moet doen", aldus de centrumspits van het Nederlands elftal. "Dat we daarin vertrouwen hebben. Een wedstrijd duurt negentig minuten, we weten dat we kansen gaan creëren."

Van Gaal zag maandag op de training voorafgaand aan de persconferentie goede dingen. "Ik heb volgens mij na de eerste wedstrijd gezegd dat Memphis niet de bal kreeg in zijn tijd", aldus de bondscoach. "De man zonder bal bepaalt het en dat is in het algemeen Memphis. En vanmorgen op de training: twee keer op zijn schoen, op tijd. En we hebben gescoord", lachte hij.