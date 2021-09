‘Vader Neymar kreeg plots 20 miljoen euro gestort om Barça af te schudden’

Maandag, 6 september 2021 om 13:05 • Jeroen van Poppel

Joan Laporta heeft dit jaar een serieuze poging gewaagd om Neymar terug te halen naar Barcelona, zo meldt RAC1. De voorzitter van Barça stuurde volgens het Catalaanse radiostation twee afgezanten naar Parijs om Neymar te verleiden tot een terugkeer. Hoewel de Braziliaan dolgraag naar Barcelona wilde, werd de club naar verluidt in de wielen gereden door een storting van liefst twintig miljoen euro op de bankrekening van de vader van Neymar.

Neymar verliet Barcelona in 2017 voor een astronomisch bedrag van 222 miljoen euro en tekende toen voor vijf jaar bij Paris Saint-Germain. Begin dit kalenderjaar stond de 29-jarige vleugelspits op een nieuw kruispunt in zijn loopbaan: gezien zijn in 2022 aflopende contract had hij kunnen inzetten op een transfer, zoals ploeggenoot Kylian Mbappé dat deze zomer ook deed.

De toenaderingspoging van Laporta richting Neymar was dan ook kansrijk. De Braziliaan zou hebben verklaard dat hij enorm verlangde om terug te keren naar het Camp Nou en weer samen te spelen met Lionel Messi. Volgens RAC1 viel het plan echter in duigen toen de vader van Neymar plotseling een storting van twintig miljoen euro ontving uit Qatar, waar de geruchten over een transfer naar Barcelona ook waren aangekomen. Het geld kwam officieel niet van PSG.

Een overgang naar Barcelona was daarmee van de baan. Op 8 mei van dit jaar maakte PSG officieel bekend dat Neymar tot medio 2026 had bijgetekend. Gezien de enorme financiële problemen die later aan het licht kwamen bij Barcelona zou een terugkeer van de Braziliaan waarschijnlijk sowieso onmogelijk zijn geweest. Het wrange voor Barcelona en Laporta is dat de grote wens van Neymar om weer samen te spelen met Messi alsnog uitkwam, maar dan in Parijs.