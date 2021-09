Ajax voert gesprekken over samenwerkingsverband in Duitsland

Maandag, 6 september 2021 om 12:48 • Yanick Vos • Laatste update: 12:57

Ajax en SC Paderborn 07 zijn in gesprek over een samenwerkingsverband, zo vertelt voorzitter Elmar Volkmann in gesprek met Kicker. Volgens de Duitse bestuurder moet het een samenwerking worden die beide clubs vooruithelpen op sportief gebied.

SC Paderborn zette twee jaar geleden een samenwerking op met RB Leipzig. Mede doordat supporters fel tegen een dergelijke samenwerking waren, werd deze al snel verbroken. Om de club verder te helpen ging de clubleiding op zoek naar een nieuwe partner en lijkt die gevonden te hebben in Ajax, dat eerder al samenwerkingsverbanden sloot met Sharjah FC, Guanghzou R&F, Sagan Tosu en Sydney FC.

“Er zijn gesprekken gaande”, reageert Volkmann over een eventuele samenwerking met Ajax. De voorzitter van de nummer twee van de 2.Bundesliga laat niet veel los over de manier van samenwerken met de Amsterdammers. “Alles speelt zich af op sportief gebied”, zegt hij. Volgens Kicker gaat het onder meer om uitwisselen van informatie over de manier van training en scouting.

Paderborn, opgericht in 1907, promoveerde in 2014 naar de Bundesliga, om het seizoen daarop alweer te degraderen. In het seizoen 2018/19 keerde de club weer terug op het hoogste niveau. Ook toen hield Paderborn het slechts een jaar vol in de Bundesliga. Vorig seizoen eindigde de club op de negende plaats.