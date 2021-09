Theo Janssen: ‘Wat brengt hij op dit moment in Oranje? Heel weinig’

Maandag, 6 september 2021 om 12:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:16

Theo Janssen vindt dat Georginio Wijnaldum voetballend weinig toevoegt aan het huidige Oranje. De analist stelde zondagavond in Studio Voetbal dat het middenveld van het Nederlands elftal ondanks de ruime overwinning tegen Montenegro (4-0) zorgen baart. Ook pleitte Janssen voor een nieuwe positie voor Memphis Depay.

Depay stond de afgelopen twee interlands op papier opgesteld als spits, maar Janssen zag de aanvaller van Barcelona daar vaak weg trekken. "Memphis is samen met Frenkie de Jong en Virgil van Dijk veruit de beste speler die we hebben", vindt Janssen. "Alleen het is wel zo: hij wil graag in de spits spelen, maar als je kijkt hoe vaak hij echt in de spits is: eigenlijk bijna nooit. Hij speelt overal, behalve in de spits."

Janssen kwam ook met een verklaring daarvoor. "Omdat hij anders geen bal krijgt. We hebben nog steeds een probleem op het middenveld, dus we hebben een passer en creativiteit nodig. Memphis gaat heel erg zoeken om zelf aan de bal te komen. Frenkie wordt afgedekt, dus die kan niet altijd het spel maken, en dan gaat Memphis zoeken." En dus pleitte Janssen voor een andere positie voor Depay. "Ik zou hem een vrije rol geven, laat hem vanaf links spelen, geef hem vrijheid. En zet er toch een spits neer, die in ieder geval sterk is, balletjes vast kan houden en regelmatig een goal kan meepikken. Ik vind Memphis absoluut een fantastische speler, maar ik zie hem liever in een vrije rol vanaf de linkerkant."

De invulling van het middenveld met Davy Klaassen en Wijnaldum als lopende spelers vond Janssen niet sterk. "Nu stond Klaassen bijna de hele tijd in de spits. Daar heb je dan niks aan, want die moet er komen, niet er al staan. Dat is bij Wijnaldum precies hetzelfde: die moet er ook komen. Maar als Memphis terugkomt op het middenveld en zij gaan er al staan, wat schiet je er dan mee op? Wijnaldum schiet die bal erin, eens. Als je kijkt naar zijn statistieken van de laatste interlands heeft hij met Memphis de meeste goals gemaakt. Maar wat brengt hij in het voetbal op dit moment? Waardoor we beter gaan voetballen, waardoor het sneller wordt? Wat brengt hij op dit moment? Heel weinig."

Ook Rafael van der Vaart mengde zich in de discussie. De oud-middenvelder ziet voor Depay zelfs een plek op nummer tien weggelegd. "Wij zijn weer goed geworden onder Ronald Koeman tegen goede tegenstanders, met Memphis in de spits ging dat lekker", leidde Van der Vaart zijn uitleg in. "Iedereen heeft weer respect voor het Nederlands elftal en gaat weer terug uit lopen. Dan heb je iemand nodig die een beetje dat creatieve heeft. Die hebben we niet. De meest creatieve is Memphis, daarom komt hij ook vaak in de bal. Daarom denk ik: zeker tegen dit soort tegenstanders kun je er heus wel een middenvelder uit halen en een diepe spits erin zetten. Laat Memphis dan maar op tien zijn ding doen. We hebben geen speler die dat beter kan dan hij."