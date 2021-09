Voormalig Frans international (73) overlijdt na 39 jaar in coma

Maandag, 6 september 2021 om 12:09 • Yanick Vos • Laatste update: 12:22

Voormalig Frans international Jean-Pierre Adams is maandag op 73-jarige leeftijd overleden. De oud-verdediger, goed voor 22 interlands voor les Bleus, lag sinds 17 maart 1982 in coma.

Adams, die speelde voor onder meer Paris Saint-Germain en OGC Nice, zette in 1981 een punt achter zijn carrière als profvoetballer. Vlak daarna onderging hij een knieoperatie in het Édouard Herriot Hotspital in Lyon. Op de dag van de operatie waren veel doktoren in staking, waardoor een onervaren medewerker tegelijkertijd veel patiënten moest behandelen. De ingreep ging mis: de anesthesist diende Adams een verkeerde dosis toe, waardoor hij in een coma belandde waar hij uiteindelijk nooit meer uit zou komen.

In de jaren negentig zijn zowel de anesthesist als diens assistent veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van een maand en een geldboete. Adams lag al die tijd in coma; door een tekort aan zuurstof in het brein zou hij nooit meer zelfstandig kunnen bewegen of praten. De afgelopen 39 jaar is Adams altijd verzorgd door zijn vrouw Bernadette. In maart liet zij in gesprek met CNN nog weten dat ze geen seconde heeft overwogen om euthanasie toe te passen.

L'#OGCNice a appris avec déchirement la disparition de Jean-Pierre Adams plongé dans le coma depuis le 17 mars 1982. L'ancien défenseur a porté les couleurs du Gym à 145 reprises de 1973 à 1977. L'OGCNice s'associe à la peine de ses proches qui ont veillé sur lui pendant 39 ans. pic.twitter.com/i75yOBOhgb — OGC Nice (@ogcnice) September 6, 2021

Het koppel woonde samen in Zuid-Frankrijk, waar Adams zijn dagen doorbracht in bed. “Mensen op Facebook zeggen dat hij de stekker uit het stopcontact moet trekken... maar hij is niet eens aangesloten!”, sprak Bernadette naar aanleiding van Adams’ 73ste verjaardag. “Ik zal niet stoppen met hem te eten en drinken geven. Hij heeft een normale routine, wordt telkens wakker rond 7 uur. Buiten bewustzijn, maar Jean-Pierre hoort me en hij kan zitten in een rolstoel.”

Adams kwam op jonge leeftijd terecht bij Nîmes en brak bij die club door op het hoogste niveau. Begin jaren zeventig kwam hij ook in beeld bij de nationale ploeg, waar hij centraal achterin een duo vormde met Marius Trésor. Vervolgens speelde kwam hij in vier jaar tijd tot 145 wedstrijden voor OGC Nice, waarna hij nog de shirts droeg van Paris Saint-Germain, Mulhouse en Chalon.