‘Echte kraker, derby waar alles in zat’ levert Ronald Koeman zorgen op

Maandag, 6 september 2021 om 11:46 • Chris Meijer

De ontmoeting tussen de Verenigde Staten van Sergiño Dest en het Canada van assistent-bondscoach Remko Bicentini heeft in de nacht van zondag op maandag geen winnaar gekregen. Door doelpunten van Brenden Aaronson en Cyle Larin stond er in het Nissan Stadium van Nashville na negentig minuten spelen een 1-1 stand op het scorebord. Overigens konden Dest én Alphonso Davies het duel niet volmaken, omdat zij met een blessure van onbekende ernst voortijdig gewisseld moesten worden. Juventus-middenvelder Weston McKennie was helemaal niet van de partij, volgens zijn eigen verklaring op Instagram omdat hij een schorsing uitzat wegens het overtreden van het ‘COVID-protocol’.

De Verenigde Staten (0-0 tegen El Salvador) en Canada (1-1 tegen Honduras) begonnen allebei met een remise aan de laatste fase van de WK-kwalificatiecyclus in de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika. Dest had evenals tegen El Salvador een basisplaats bij de Verenigde Staten, maar moest zich na 44 minuten spelen laten vervangen. De vleugelverdediger had het in de eerste helft een aantal keer bijzonder lastig met Davies, die bij Canada als linksbuiten speelde, maar liet zich tegelijkertijd enkele keren goed zien in aanvallend opzicht. Op slag van rust moest Dest hinkend het veld verlaten met een enkelblessure, waarna hij werd vervangen door DeAndre Yedlin.

De Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter sprak na afloop van een verstuikte enkel en kon niet zeggen of Dest inzetbaar was voor de volgende wedstrijd tegen Honduras, komende woensdag. Fans van Barcelona maken zich op social media zorgen over de ontmoeting met Bayern München in de groepsfase van de Champions League van volgende week dinsdag, daar de Catalanen Emerson Royal vorige week naar Tottenham Hotspur lieten vertrekken. Het is op dit moment overigens ook nog een klein vraagteken of Davies daarbij van de partij zal zijn, daar hij eveneens aangeslagen het veld moest verlaten. Een kwartier voor het einde werd Jonathan Osorio binnen de lijnen gebracht als de vervanger van de vleugelspeler van Bayern München.

Op het moment dat Davies het veld verliet, was de 1-1 eindstand al bereikt. Na 55 minuten spelen vond Antonee Robinson na een snelle aanval met een afgemeten voorzet Aaronson in de doelmond, waar de aanvallende middenvelder van Red Bull Salzburg de bal tegen de touwen gleed. Zes minuten later was het aan de andere kant raak. Davies stoomde op en vond met een vergelijkbare voorzet als die van Robinson de volledig vrije Larin, die van dichtbij de bal in het lege doel schoof. De spits van Besiktas is voorlopig met negen doelpunten de topscorer van de WK-kwalificatiecyclus in het CONCACAF-gebied.

“Een echte kraker, een derby waar alles in zat”, zo omschrijft Bicentini tegenover Voetbalzone het duel tussen de Verenigde Staten en Canada. Op de Gold Cup eindigde de burenruzie eerder deze zomer nog in een 1-0 zege voor de Amerikanen. “Je weet dat je niet al te veel kansen krijgt in dit soort wedstrijden, maar de mogelijkheden waren er weer. In de slotfase hadden we de mogelijkheid de wedstrijd naar ons toe te trekken, maar helaas waren we net niet effectief genoeg om deze mogelijkheden te verzilveren.”

Voorlopig gaat Mexico aan de leiding in een poule met naast de Verenigde Staten en Canada verder El Salvador, Honduras, Panama, Costa Rica en Jamaica. Daarin worden drie directe tickets voor het WK van 2022 in Qatar verdeeld. De nummer vier van de finalepoule krijgt via een intercontinentale play-off nog een kans. Mexico boekte met Edson Álvarez in de basiself een 0-1 overwinning op Costa Rica, nadat eerder deze week ook Jamaica met 2-1 verslagen werd. Jamaica leed een 0-3 nederlaag tegen Panama en is daardoor als enige nog puntloos. Het duel tussen Honduras en El Salvador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Het Canada van Bicentini besluit de interlandperiode woensdagnacht met een thuiswedstrijd tegen El Salvador.