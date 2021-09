Arjen Robben wordt beloond voor ‘uitzonderlijke staat van dienst’

Maandag, 6 september 2021 om 11:27 • Jeroen van Poppel

Arjen Robben wordt in het zonnetje gezet door de Eredivisie. De voormalig Oranje-international, die deze zomer besloot definitief te stoppen als profvoetballer, ontvangt komende woensdag de eerste oeuvreprijs in de Eredivisie. De nieuw geïntroduceerde prijs wordt aan Robben uitgereikt vanwege zijn 'uitzonderlijke staat van dienst en betekenis voor het Nederlands voetbal'.

Robben keerde vorig jaar terug uit zijn pensioen om opnieuw voor FC Groningen te gaan spelen. De 37-jarige vleugelspits kampte met langdurig en veelvuldig blessureleed, maar kwam uiteindelijk toch nog tot zeven optredens voor zijn jeugdliefde. "Arjen Robben is het levende bewijs dat jongensdromen kunnen uitkomen", zegt Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV. "Gezegend met een door God gegeven talent en een buitenaards doorzettingsvermogen heeft hij eigenhandig het aanzien van het Nederlands voetbal nog flink wat mooier gemaakt. Een Hollandse meester."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Twaalf keer kampioen geworden, de Champions League gewonnen door zijn goal en Oranje bijna wereldkampioen gemaakt", somt De Jong op. "Bijna. De bal een paar centimeter hoger en nog meer eeuwige roem was hem ten deel gevallen. Nu is de teen van Iker Casillas onderdeel van ons ongewenst collectieve geheugen geworden. Net als de bal op de paal van Rob Rensenbrink."

"Het talent is helaas niet te kopiëren maar zijn inzet, professionaliteit en de wil om te winnen en de beste te willen zijn gelukkig wel. Arjen is een parel aan de kroon van de Eredivisie. Begonnen als jongen op de fiets in Groningen, kerel geworden in Eindhoven om daarna te worden tot een man van de wereld in Londen, Madrid en München om vervolgens 'gewoon' weer te landen in Groningen. Niet met een privéjet, maar opnieuw met de fiets. Arjen hoort thuis in de eregalerij van het Rijksmuseum van de Eredivisie. Het minste wat wij voor hem terug kunnen geven voor al dat moois, is een oeuvreprijs", besluit De Jong.

Komende woensdag worden tijdens een live-uitzending op ESPN vijf prijzen uitgereikt door de Eredivisie. Zo wordt de speler van het jaar in het seizoen 2020/21 gekozen, net als de speler van het jaar onder 21, de scheidsrechter van het jaar, het doelpunt van het jaar en dus de oeuvreprijs voor Robben. De uitzending begint om 20.30 uur en wordt gepresenteerd door Jan Joost van Gangelen.

De twintig genomineerden voor Speler en Speler U21 van het Jaar 2020/21:

Dusan Tadic, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Perr Schuurs (allen Ajax), Donyell Malen, Eran Zahavi, Philipp Max, Jordan Teze (allen PSV), Owen Wijndal, Myron Boadu, Jesper Karlsson (allen AZ), Riechedly Bazoer (Vitesse), Steven Berghuis, Lutsharel Geertruida, Jens Toornstra (allen Feyenoord), Ko Itakura (FC Groningen), Rai Vloet, Robin Pröpper (beiden Heracles Almelo), Kenneth Paal (PEC Zwolle) en Georgios Giakoumakis (VVV-Venlo).