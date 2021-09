Oranje zonder Cody Gakpo en Nathan Aké tegen Turkije

Maandag, 6 september 2021 om 11:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:12

Cody Gakpo moet de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije aan zich voorbij laten gaan. De linksbuiten van PSV, die de afgelopen twee wedstrijden van Oranje een basisplaats had, heeft een blessure opgelopen. Ook Nathan Aké is afgehaakt bij het Nederlands elftal. De verdediger van Manchester City ontbreekt dinsdag vanwege privé-omstandigheden.

De KNVB maakt bekend dat Gakpo zijn blessure zaterdag in de wedstrijd tegen Montenegro (4-0 winst) al opliep. De linkerspits maakte in de 76e minuut een schitterend doelpunt door de bal vanaf de linkerpunt van het strafschopgebied in de verre hoek te schieten. Het betekende het eerste doelpunt in Oranje voor de aanvaller. Een minuut later werd Gakpo naar de kant gehaald en vervangen door Steven Bergwijn.

