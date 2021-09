‘Zij wilden me heel erg graag hebben, Feyenoord niet. Tja...’

Maandag, 6 september 2021

Joshua Zirkzee blijft staan achter zijn overstap op zestienjarige leeftijd naar Bayern München. De inmiddels twintigjarige spits, die dit seizoen verhuurd is aan Anderlecht, reageert tegenover Het Laatste Nieuws op de kritiek die hij eerder van onder meer Marco van Basten kreeg op zijn overgang van Feyenoord naar het buitenland.

Van Basten noemde het eerder 'onvoorstelbaar' dat Zirkzee er in 2017 voor koos om de jeugdopleiding van Feyenoord achter zich te laten en naar Bayern te gaan. "Het is zó jammer dat dat soort mensen weggaan uit Nederland", zei Van Basten in het programma De Eretribune op destijds FOX Sports, nu ESPN. "Hij had bij Feyenoord er al in kunnen staan, dan had hij misschien al een jaar in de Eredivisie kunnen spelen. Dan neem je jezelf toch dingen af? Dat vind ik onvoorstelbaar."

Zirkzee kreeg de uitspraken van Van Basten, die hij ziet als een groot voorbeeld, ook mee. "Het was schrikken dat hij zo over mij sprak", zegt de centrumspits van Jong Oranje. "Niet zozeer omwille van zijn uitspraken, wel omdat hij me kende: dat vond ik echt gek. Weet je, hoeveel respect ik ook voor Marco heb, ik was het niet noodzakelijk eens met zijn mening. Ik was er namelijk wel van overtuigd dat ik kansen zou krijgen bij Bayern."

"Ik kon ook naar Everton, zij drukten door, maar in Engeland doorbreken, dat is complex", vertelt Zirkzee. "Bayern vond ik... anders. Zij wilden me heel erg graag hebben, Feyenoord niet. Tja..." De Rotterdammers wachtten in de ogen van Zirkzee te lang met een contractaanbieding. "Bij de Onder-16 had ik een sterk seizoen afgewerkt, ik was van mening dat ik daarvoor beloond moest worden, wat bij ploeggenoten wel gebeurde. Uit de gesprekken met de clubleiding bleek toen dat ik nog even geduld moest hebben. Feyenoord was mijn club, maar als het niet komt, toen móést ik wel andere opties overwegen. Bayern leverde grote inspanningen. Wie zou dan nee zeggen?"

Zirkzee speelde tot nu toe zeventien keer in het eerste elftal van Bayern, waarvan dertien keer ultrakort als invaller. Toch wist hij al vier goals en een assist op zijn naam te zetten in dienst van de Duitse grootmacht. Mede door de grote concurrentie van Robert Lewandowski en Eric Maxim Choupo-Moting besloten Zirkzee en Bayern deze zomer te kiezen voor een verhuurperiode bij Anderlecht. In België scoorde Zirkzee twee keer in zijn eerste zes optredens.