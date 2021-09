Valentijn Driessen: ‘Een bondscoach met een gedachtekronkel’

Valentijn Driessen lijkt in zijn column voor De Telegraaf te vrezen dat Louis van Gaal uiteindelijk in een 5-3-2-formatie wil gaan spelen met Oranje. De journalist gelooft dat het huidige 4-3-3-systeem beter bij het team past, nu de belangrijkste internationals hun voorkeur daarvoor hebben uitgesproken. Toch blijft Van Gaal volgens Driessen 'zemelen over een 5-3-2-formatie'.

Dat Van Gaal ervoor koos om Tyrell Malacia tegen Montenegro (4-0 winst) linksback te laten spelen in plaats van de geschorste Daley Blind, juicht Driessen toe. "Bondscoach Louis van Gaal koos voor het debuut van Malacia, omdat hij zijn internationals in hun kracht wil laten spelen", aldus de columnist. "Dus liever Malacia als linksachter zoals bij Feyenoord, dan de meer ervaren linker centrale verdediger Nathan Aké van Manchester City opstellen op een voor hem onwennige positie. Heel begrijpelijk, logisch en tegelijk zit daar een discrepantie in Van Gaals gedachtegang. Noem het een gedachtekronkel."

Van Gaal sprak voordat zijn derde dienstverband bij het Nederlands elftal begon uitgebreid met onder meer Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Memphis Depay en Frenkie de Jong. Eerder zei de bondscoach daarover dat de spelers de voorkeur geven aan '1-4-3-3' en duidelijkheid wilden. "Van Gaal gaf z’n internationals dit houvast en deze duidelijkheid voor zijn rentree bij Oranje tegen Noorwegen", weet Driessen. "Ondanks de 1-1 in Oslo hield hij eraan vast tegen Montenegro en normaliter ook dinsdag als Turkije op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA."

Driessen vraagt zich af waarom Van Gaal 'toch blijft zemelen over een 5-3-2-formatie, ook weer na de 4-0 tegen Montenegro'. "Terwijl inmiddels duidelijk is dat het merendeel van de internationals in het 5-3-2-spelsysteem niet in hun kracht komt te spelen. Terwijl dat als doorslaggevend argument geldt bij het afdwingen van kwalificatie voor het WK. Eensgezind door bondscoaches en spelers."

Een van de spelers die wél een voorkeur heeft voor 5-3-2 is Denzel Dumfries. De rechtsback sprak dat na afloop van het duel met Montenegro ook uit en vertelde dat het 5-3-2-systeem bij Internazionale een belangrijke reden voor hem was om de overstap naar Milaan te maken. "Geconfronteerd met Dumfries’ voorkeur voor 5-3-2 knikte Van Gaal tevreden en goedkeurend", schrijft Driessen. "'Ik kan dat heel goed begrijpen van Denzel.' Want was het niet Dumfries die in de groepsfase van het EK afgelopen zomer de grote revelatie was bij Nederland? Aanjager en blikvanger tegelijk met twee doelpunten. Maar het kan niet zo zijn dat de bondscoach z’n spel niet afstemt op Depay, maar wel op de kwaliteiten van Dumfries. De rechtsachter die in zijn favoriete 5-3-2-formatie onder toenmalig bondscoach Frank de Boer niet het verschil kon maken in de achtste finales van EURO 2020 tegen een verzameling laagvliegers uit Tsjechië."