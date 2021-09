Contract van Götze kan doorslag geven in volgend gesprek van PSV

Maandag, 6 september 2021 om 09:14 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:33

De verwachting is dat PSV na het uitdelen van een nieuw contract aan Mario Götze ook langer door wil met Roger Schmidt, zo schrijft het Eindhovens Dagblad maandag. De oefenmeester ondertekende een jaar geleden een tweejarige verbintenis. Volgens het regionale dagblad is nog niet bekend wanneer directeur voetbalzaken John de Jong en de 54-jarige oefenmeester aan de onderhandelingstafel plaatsnemen.

Journalist Rik Elfrink wijst erop dat de nieuwe overeenkomst tussen Götze en PSV misschien wel kan bijdragen aan een langer verblijf van Schmidt, omdat de trainer zeer blij is met de aanwezigheid van zijn landgenoot in de selectie. De trainer maakte in april al korte metten met geruchten over een functie als hoofdtrainer bij Eintracht Frankfurt of Hertha BSC. “Ik ben hier niet naartoe gekomen voor één jaar.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De afspraak was voor twee jaar, minimaal. Ik kijk ernaar uit volgend seizoen weer voor de groep te staan en hopelijk met PSV in de Champions League actief te zijn”, zei Schmidt destijds. “In het voetbal heb je altijd te maken met geruchten, zeker aan het einde van het seizoen. Daar kan ik niets aan doen.”

Schmidt was sinds 2004 coach van Delbrücker SC, Preußen Münster, SC Paderborn, Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen, Beijing Guoan en nu dus PSV. In december 2019 had De Jong had al het eerste gesprek met Schmidt. “Ik ken hem al lang. Als scout heb ik voor PSV door heel Europa gereisd en veel teams zien spelen”, vertelde hij destijds aan Trouw. “Ik werd als liefhebber altijd heel enthousiast van zijn teams, die met veel pressie spelen en met een hoge intensiteit, met veel energie en heel aanvallend.”

“Iets heel anders dan wat we de laatste jaren bij PSV hebben gezien. Gelukkig koos hij na meerdere gesprekken voor ons.” In het eerste seizoen onder Schmidt greep PSV naast alle prijzen en was er ook kritiek op de manier van spelen. In deze voetbaljaargang maakt de Eindhovense club voorlopig een goede indruk. De Johan Cruijff Schaal werd ten koste van Ajax veroverd en liefst zeven van de negen duels in alle competities werden in winst omgezet. De 2-1 nederlaag tegen Benfica en het 0-0 in het weerzien met de Portugezen betekenden echter dat PSV naast de groepsfase van de Champions League greep.