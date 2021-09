‘Wil Frenkie de Jong nog jarenlang voor een subtopper als Barcelona spelen?’

Maandag, 6 september 2021 om 08:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:32

Als het verval van Barcelona doorzet, blijft het voor de club uit LaLiga niet bij een vertrek van Lionel Messi, zo denkt Simon Kuper. De schrijver van het boek FC Barcelona - Het imperium, dat in augustus in Nederland verscheen, denkt dat het dieptepunt nog lang niet is bereikt. Kuper verwacht dat de Spaanse club de komende jaren niet meer dan een subtopper zal zijn in een competitie die in zijn ogen niet meer de beste van de wereld is.

“Ik denk dat het nog erger wordt. Barcelona moet de salarissen nog meer verlagen. Richting het niveau van Everton en Aston Villa. Logischerwijs ga je dan ook op het niveau van Everton en Aston Villa spelen. Je koopt kwaliteit. Ik zie het wel gebeuren dat er over een jaar clubs komen en aangeven dat ze Pedri een leuke voetballer vinden. Of Frenkie de Jong. Wil De Jong nog jarenlang voor een subtopper spelen?”, vroeg Kuper zich zondagavond openlijk af aan tafel bij Studio Voetbal. “Ik denk het niet.”

Kuper sprak met allerlei ingewijden van de club over de gang van zaken heden ten dage. “Ik denk dat Barcelona in eigen land voor de derde of vierde plaats zal gaan spelen, zeker gezien het salarisbudget. Salarissen bepalen in het voetbal bijna alles.” Kuper volgt Barcelona al meer dan dertig jaar en ziet de Catalanen in ‘een soort nostalgieclub’ veranderen. "Als het slecht gaat, kijk je naar het verleden. Vroeger was alles mooi. Johan Cruijff is er niet meer, maar Ronald Koeman is door Cruijff aangeraakt en maakte dat doelpunt in 1992”, verwees hij naar de winnende treffer in de Europa Cup I-finale op Wembley.

“Dus we halen Koeman als coach. Niet kijken naar de beste coach van 2021 of naar waar nu het beste voetbal wordt gespeeld, maar naar de glorietijd uit het verleden.” Kuper benadrukt dat het onder voormalig voorzitter Josep Maria Bartomeu volledig uit de hand is gelopen bij Barcelona, dat nu meer dan een miljard schuld heeft. “In vijf jaar tijd hebben ze een miljard euro aan transfers verbrast, meer dan waar dan ook ter wereld. En elk jaar kwam Jorge Messi langs met de mededeling dat zijn zoon kon vertrekken. Hij zei: ‘Maar als je opslag geeft, blijft hij’. Tussen 2014 en 2020 verdrievoudigde Messi zijn salaris.”

“Wat als Bayern volgend jaar komt voor De Jong en honderd miljoen euro wil betalen?”, zei Kuper. “Dat probleem ligt op de loer. Nu Messi weg is, gaan de sponsors ook weg. Je inkomsten gaan zakken en de salarissen moeten dan ook gaan zakken. Je gaat ook minder ver in de Champions League komen. Het is een vicieuze cirkel.” Kuper benadrukt dat Barcelona nooit failliet zal gaan omdat de schulden mogen blijven staan. “Het probleem is dat de salarissen een stuk lager moeten zijn”, verwijst hij naar de eisen van LaLiga. “Dat moet 75 procent van de inkomsten zijn en dat is nu nog steeds te hoog.”