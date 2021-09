PSV verlengt en onthult serieuze belangstelling voor Mario Götze

Maandag, 6 september 2021 om 08:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:16

Mario Götze heeft zijn nabije toekomst verbonden aan PSV. De middenvelder heeft maandag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract dat loopt tot de zomer van 2024, zo maakt de Eindhovense club via de officiële kanalen bekend. “Ik ben erg gelukkig met wat ik hier heb gevonden”, zegt de 29-jarige spelmaker, die een aflopend contract had.

“Het is geen geheim dat Mario een bepalende speler voor het team en in het realiseren van onze ambities is. Er was ons veel aan gelegen om hem langer voor PSV te behouden”, zegt directeur voetbalzaken John de Jong. “In de laatste dagen van het transferwindow hebben verschillende clubs serieuze belangstelling voor hem getoond. Enkele daarvan zijn actief in het hoofdtoernooi van de Champions League.”

2024 ?? The story continues ?? We still have some tasks to finish ??#notdoneyet @PSV pic.twitter.com/w3zZcQ5Run — Mario Götze (@MarioGoetze) September 6, 2021

“Ondanks zijn wens om op dat podium te spelen, kiest Mario voor PSV. Hij wil prijzen winnen met de club. Die ambitie delen wij en wij zijn vanzelfsprekend ontzettend blij dat hij zijn toekomst hier ziet”, benadrukt de sportbestuurder van PSV. Götze, 29 jaar, kwam sinds zijn komst 35 maal in actie voor PSV: 10 keer scoorde hij en hij was ook 10 keer aangever bij een PSV-doelpunt.

PSV biedt Götze naar eigen zeggen de beste voorwaarden om te presteren. “PSV is een fijne club en ik kan hier werken onder een uitstekende coach en begeleidende staf. Daarnaast is de energie die rondom ons team hangt erg prettig. Het totale plaatje klopt en daarom ben ik erg blij dat ik mijn voetbalcarrière hier kan vervolgen”, zegt de Duitse middenvelder.

Volgens Götze zijn alle ingrediënten voor een succesvol seizoen aanwezig in Eindhoven. “De basis daarvoor is deze zomer gelegd. Het zal een grote uitdaging zijn om het niveau dat we hebben aangetikt tien maanden lang vast te houden, maar dat is wel het doel dat ik mezelf heb gesteld. We kunnen ons nog verder ontwikkelen en daar wil ik graag onderdeel van uitmaken.”