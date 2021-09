Sport onthult bizarre loyalty bonussen van Griezmann bij Barcelona

Maandag, 6 september 2021 om 07:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:34

Het aantrekken van Antoine Griezmann voor 135 miljoen euro is een van de drie grootste mislukkingen van ex-voorzitter Josep Maria Bartomeu bij Barcelona, zo concludeert Sport maandag. De sportkrant, die verder ook op Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho doelt, publiceert maandag het contract dat de aanvaller, inmiddels verhuurd aan Atlético Madrid, en Barcelona op 10 juli 2019 ondertekenden. Barcelona betaalde destijds de transferclausule van 120 miljoen euro en nog eens 15 miljoen euro extra om een aanklacht van los Colchoneros te laten seponeren.

Sport onthulde zaterdagavond al het vaste salaris van Griezmann tussen 2019 en 2024. Een bedrag van 17 miljoen euro bruto in zijn eerste jaar en vervolgens elk seizoen een miljoen euro extra, met 21 miljoen euro bruto in 2023/24 als maximum. Nu liggen echter ook de variabele bonussen in het contract van de wereldkampioen van 2018 op straat. Griezmann had elk seizoen recht op een bonus van 2,5 miljoen euro als hij minimaal zestig procent van de speelminuten in actie zou komen. Dat gebeurde zowel in 2019/20 als in 2020/21 onder Ernesto Valverde, Quique Setién en Ronald Koeman.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Griezmann kon ook meer opstrijken op basis van de collectieve prestaties van Barcelona, zeker als er goede prestaties in de Champions League zouden worden geleverd. Het winnen van de landstitel was goed voor 1,5 miljoen euro, het winnen van de landstitel én de Copa del Rey zou 2,5 miljoen euro betekenen, een bedrag van 3,75 miljoen euro voor het winnen van de landstitel én de Champions League en het veroveren van treble zou een premie van vier miljoen euro hebben betekend. De Fransman kreeg uiteindelijk een miljoen euro in 2019/20 voor het bereiken van de kwartfinales van het Europese miljardenbal en een half miljoen euro voor de achtste finales in de voorbije voetbaljaargang.

Een opvallende inkomstenbron is de signing bonus, een steeds vaker voorkomende praktijk. Griezmann kreeg alleen al een bedrag van vijf miljoen euro voor het ondertekenen van een contract met Barcelona, dat zich bovendien contractueel verplichtte om de som geld ‘voor uiterlijk 15 augustus 2019’ aan de aanvaller over te maken. Een ander interessant hoofdstuk, zeker nu Griezmann officieel verhuurd is, is de loyalty bonus in de verbintenis. De aanvaller heeft recht op een bedrag van zeven miljoen euro van Barcelona als hij ‘op 30 juni 2022 onderdeel uitmaakt van de club’. De vraag is hoe de Catalanen dit hebben opgelost. Officieel staat hij nog steeds onder contract in het Camp Nou en kunnen de clubs aan het eind van het seizoen de huurovereenkomst met een seizoen verlengen. Atlético is verplicht om medio 2022 of medio 2023 een verplichte optie tot koop van veertig miljoen euro te lichten.

Ervan uitgaande dat Griezmann alleen hiervoor in aanmerking komt als hij tot de selectie van Barcelona behoort, bespaart de club zich met zijn verhuur liefst twintig miljoen euro. De aanvaller had namelijk ook recht op een loyalty bonus van 6,5 miljoen euro aan het eind van 2022/23 én 2023/24. Individuele onderscheidingen zouden de bankrekening van Griezmann nog meer spekken. Elke Ballon d’Or zou voor de aanvaller een bonus van een miljoen euro hebben betekend. Een lager bedrag, maar ook niet veel meer, werd gehanteerd voor andere individuele onderscheidingen. Als winnaar van de Voetballer van het Jaar-verkiezing in Spanje zou hij een half miljoen euro bruto opstrijken. De winst van dezelfde verkiezing met de FIFA of de UEFA als organisator zou ook een half miljoen euro hebben betekend.

Sport komt uit op een totaalbedrag van 177 miljoen euro bruto voor Griezmann in vijf jaar tijd als zowel Barcelona als de aanvaller aan alle individuele en collectieve voorwaarden tussen 2019 en 2024 had voldaan. Griezmann streek uiteindelijk ‘slechts’ 46,5 miljoen euro bruto op in zijn eerste twee jaar in Catalonië. Het dagblad benadrukt dat alleen Lionel Messi meer verdiende dan Griezmann, maar dat de Fransman niet veel meer verdiende dan ploeggenoten als Coutinho of andere teamgenoten. Dat is ook de reden dat het financieel geplaagde Barcelona zich genoodzaakt zag om met diverse spelers tot een akkoord te komen over een salarisverlaging of een verspreiding van het salaris over meerdere jaren.