PSV stunt opnieuw met Mario Götze en verlengt tot medio 2024

Maandag, 6 september 2021 om 06:08 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:28

PSV zal maandagochtend bekendmaken dat Mario Götze zijn contract tot de zomer van 2024 verlengt, zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De journalist van het regionale dagblad spreekt over ‘een daverende verrassing’ en benadrukt dat de contractverlenging van de 29-jarige middenvelder een eerste signaal is dat PSV door wil pakken met de koers met Duitse invloeden, die vorig jaar is ingezet.

Götze maakte een jaar geleden op de laatste dag van de zomerse transfermarkt de bijzonder verrassende overstap naar PSV. De 63-voudig international ondertekende destijds een contract voor twee seizoenen en voelt zich inmiddels zo goed thuis in Eindhoven dat hij heeft besloten om in te gaan op een aanbieding van technisch manager John de Jong om zijn aflopende contract met twee jaar te verlengen.

PSV maakte eind vorige maand bekend dat Noni Madueke zijn contract met één seizoen, tot medio 2025, had verlengd en nu staat ook Götze langer op de loonlijst. De ex-speler van Borussia Dortmund en Bayern München was in zijn eerste seizoen bij PSV goed voor 6 doelpunten in 25 duels in alle competities. De nu topfitte Duitser staat deze voetbaljaargang na tien officiële wedstrijden al op vier goals en drie assists.

De komst van Götze werd in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van zijn landgenoot Schmidt bij de Eindhovense topclub. "Hij zocht contact met me", vertelde de Duitser eind vorig jaar aan het Algemeen Dagblad. "Ik kende hem al een beetje van Bayer Leverkusen. Daar zat hij eerder als coach. Daarna is hij naar China gegaan. Toen hij dit voorjaar terug was in Duitsland hadden we al een keer gepraat over hoe dat avontuur was geweest. Ik wilde altijd een keer in het buitenland voetballen, dat gevoel had ik al veel langer als ik naar andere competities keek.’’

"Nu Roger bij PSV zat, zei hij dat de situatie en het moment ideaal waren voor mij om bij hem te komen spelen. Ik had op dat moment andere opties, ook mooie buitenlandse clubs in topcompetities, ja. Er liepen gesprekken en ik sprak ook met andere trainers, maar nergens was het plaatje zo duidelijk als hier", doelde Götze op de interesse van Bayern. "PSV en Schmidt, dat voelde voor mij als de beste optie. Op de slotdag van de transfermarkt, op 6 oktober, hebben mijn vrouw en ik besloten: we doen het.’’