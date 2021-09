Van der Vaart: ‘Het klinkt misschien lullig, maar zijn vader zit ook op de bank’

Zondag, 5 september 2021 om 23:45 • Dominic Mostert

Rafael van der Vaart vermoedt dat Daley Blind gebaat is bij de aanwezigheid van zijn vader Danny in de technische staf van Oranje. De verdediger had woensdag een basisplaats tegen Noorwegen (1-1), maar zaterdag kreeg Tyrell Malacia de voorkeur als linksback tegen Montenegro (4-0 zege). Van der Vaart zegt zondagavond bij Studio Voetbal dat Malacia in zijn ogen ook dinsdag tegen Turkije een basisplek verdient, maar insinueert dat Danny Blind als assistent-bondscoach er mede voor kan zorgen dat Blind een basisplek krijgt.

"De beste moet spelen en Malacia is gewoon de beste linksback", stelt de analist in het praatprogramma. "We zijn allemaal enorm fan van Blind aan de bal, in dat opzicht is hij fantastisch. Tegen Noorwegen was hij ook weer heel slim in de passing. Maar het is geen linksback. Hij is eigenlijk op geen enkele positie de beste. Voor de trainer is het heerlijk, want je kunt hem zo ergens anders neerzetten. Het klinkt misschien lullig, maar zijn vader zit ook op de bank. Die zal niet zeggen: zet mijn zoon op de bank. Zo werkt dat gewoon. Ze kunnen wel zeggen dat ze allemaal professionals zijn, maar zo gaat dat gewoon."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Chef voetbal Arno Vermeulen geeft aan dat de aanwezigheid van Danny Blind in zijn ogen geen rol speelt. Van der Vaart reageert daar met een cynische 'ach, kom' op. "Ik denk het echt, ja. Anders moet Malacia morgen spelen. Je hebt het toch over je zoon. Dat is lastig, hè." Toch raakt Vermeulen niet overtuigd. "Van Gaal heeft daar toch lak aan? Van Gaal stelt toch gewoon de linksback op die volgens hem het beste in het team past? Ik zou zelf wel met Blind spelen, denk ik. Het zijn twee totaal andere spelers."

"Als Malacia weer zo’n fout maakt als tegen Montenegro (een slechte terugspeelpass leidde tot een grote kans, red.), dan is dat tegen Turkije wel een doelpunt, met Burak Yilmaz. Malacia heeft wel de snelheid om voor een oplossing te zorgen als er achterin iets fout gaat en die heeft Blind niet. Dat is een afweging. Het is een heel belangrijke wedstrijd. In zo’n wedstrijd stel je toch eerder een routinier op dan iemand die zijn tweede interland speelt", aldus Vermeulen. Ook Theo Janssen denkt dat Van Gaal op basis van ervaring voor Blind zal kiezen. "Maar Blind is geen echte linksback. Als hij een snelle speler tegenover zich heeft, komt hij zwaar in de problemen. Als je echt naar het verdedigende aspect kijkt, is Malacia beter."