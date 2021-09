Spanje revancheert zich met overtuigende zege na zeldzaam verlies

Zondag, 5 september 2021 om 22:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:58

Spanje heeft zich zondagavond hersteld van de zeldzame nederlaag tegen Zweden in de WK-kwalificatie. Drie dagen na het verlies, de eerste voor Spanje in een WK-kwalificatieduel sinds maart 1993, was het team van bondscoach Luis Enrique met 4-0 te sterk voor Georgië. Drie van de vier treffers vielen in de eerst helft. Spanje leidt de dans in Groep B, maar Zweden heeft maar een punt minder met ook nog eens twee wedstrijden minder in de benen.

Spanje werkte een goede eerste helft af in het Estadio Nuevo Vivero in Badajoz. Het team van Luis Enrique was superieur aan de bezoekers, die amper in de buurt van het doelgebied van Unai Simón kwamen. Na veertien minuten was het raak toen een schot van José Luis Gayà door Guram Kashia van richting werd veranderd en in het doel belandde: 1-0. Na 25 minuten spelen had Carlos Soler zijn tweede treffer in zijn tweede interland te pakken toen hij goed voorbereidend werk van Marcos Llorente afrondde: 2-0.

Gayà dacht na 33 minuten zijn tweede van de avond te hebben gemaakt, maar de VAR wees op buitenspel van Ferran Torres. Laatstgenoemde zorgde uiteindelijk voor de ruststand: na een goede actie op rechts van Llorente werkte hij de bal diagonaal binnen. Daar kwam na rust nog maar een doelpunt bij: een schot in de bovenhoek van Pablo Sarabia, na een goede tegenaanval via Pablo Fornals. Sarabia dacht in de slotminuut ook de 5-0 te hebben gemaakt, maar buitenspel van Fornals zorgde ervoor dat de treffer werd afgekeurd.

Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers twee uit de tien verschillende groepen en de twee beste poulewinnaars uit de Nations League van 2020/21 die buiten de top twee van hun WK-kwalificatiegroep vallen, doen aan de play-offs mee. De in totaal twaalf landen worden verdeeld in drie play-offpaden, die elk twee halve finales over één wedstrijd en één finale bevatten. De thuisploegen in de play-offs worden bepaald door loting, waarbij de zes beste nummers twee geplaatst zijn en elkaar dus niet kunnen treffen. De winnaar van elk pad kwalificeert zich voor het WK.