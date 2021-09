Italië bijt zich stuk op Sommer en heeft gemengde gevoelens over wereldrecord

Zondag, 5 september 2021 om 22:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:48

Italië heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zwitserland zondagavond niet kunnen omzetten in een overwinning. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini beet zich in Basel stuk op de onpasseerbare doelman Yann Sommer: 0-0. Italië stelde donderdag ook teleur, door met 1-1 gelijk te spelen tegen Bulgarije. Evenwel brak Italië een wereldrecord, door 36 opeenvolgende officiële interlands ongeslagen te blijven. Een deel van die reeks zette de ploeg neer tijdens het gewonnen EK van deze zomer.

Zijn belangrijkste reddingen verrichtte Sommer in de tweede helft, maar ook voor de pauze was hij alert. In de veertiende minuut belandde een schot van Lorenzo Insigne in zijn armen, in de achttiende minuut kwam hij als winnaar uit een één-op-één-duel met Domenico Berardi, een schot van diezelfde Berardi tikte hij even later uit de benedenhoek en ook met een latere inzet van Insigne kende hij geen problemen. Zwitserland liet zich niet onbetuigd en liet zich met name in de slotfase van de eerste helft gelden. Zo knikte Manuel Akanji maar net naast uit een standaardsituatie.

Yann Sommer ?



Penaltyspecialist Jorginho weet Sommer niet te kloppen. Italië tegen Zwitserland eindigt doelpuntloos.#ZiggoSport #WCQ2022 pic.twitter.com/XTqziEjrEe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 5, 2021

In de openingsfase van de tweede helft mocht Italië aanleggen voor een strafschop. Scheidsrechter Carlos del Cerro bestrafte een tackle van Ricardo Rodríguez op Berardi, waarna Jorginho zich ontfermde over de penalty. Na zijn aanloop met een hupje vuurde hij een zwak schot af, dat de juiste richting miste. Sommer bracht zodoende redding. Met een redding op een hard schot van Insigne vanbinnen het strafschopgebied onderscheidde Sommer zich opnieuw; zeven minuten voor tijd voorkwam hij dat een indraaiende corner van Italië rechtstreeks in het doel vloog.

Italië zal gemengde gevoelens overhouden aan het gelijkspel. Enerzijds was een overwinning binnen handbereik; anderzijds wordt Zwitserland, de enige serieuze concurrent voor de eerste plaats in de groep, op vier punten afstand gehouden. Wel hebben de Zwitsers nog twee wedstrijden tegoed. Italië vestigde bovendien het wereldrecord van 36 ongeslagen wedstrijden op rij, een reeks die begon op 10 oktober 2018 met een 1-1 gelijkspel in een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Spanje bleef tussen 2007 en 2009 ook 35 duels ongeslagen; Brazilië deed dat tussen 1993 en 1996. Sommige Brazilianen claimen dat de reeks 36 wedstrijden besloeg, maar de FIFA telt een 2-2 gelijkspel uit september 1995 tegen de beloftenploeg van Roemenië niet mee als officieel resultaat.