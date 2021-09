Jubilerende Romelu Lukaku zet België op juiste spoor tegen Tsjechië

Zondag, 5 september 2021 om 22:41 • Dominic Mostert

België heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië zondagavond zonder grote problemen omgezet in een overwinning. In het Koning Boudewijn Stadion in Brussel wonnen de Rode Duivels met 3-0, waardoor ze aan kop gaan met dertien punten uit vijf wedstrijden. Romelu Lukaku speelde zijn honderdste interland en opende de score tegen de ploeg die op het EK te sterk was voor Oranje.

Lukaku werd ter ere van zijn honderdste interland al voor de wedstrijd in het zonnetje gezet. Hij kreeg een ingelijste foto overhandigd van zichzelf, terwijl het publiek zijn naam scandeerde. De spits had slechts acht minuten nodig om zijn jubileum op te luisteren met een doelpunt. Hij ontving een steekpass van Hans Vanaken, dook op voor keeper Tomás Vaclík en zocht de rechterhoek op. Het was zijn 67ste interlandgoal; 50 daarvan maakte hij in de laatste 50 interlands. Even na het doelpunt moest Vaclík zich laten vervangen. De doelman had zich in de openingsminuut geblesseerd tijdens een ongelukkige botsing met Lukaku en bleek toch niet verder te kunnen.

Romelu Lukaku viert zijn 100ste interland met zijn 67ste treffer voor België ????#ZiggoSport #WCQ2022 #BELCZE pic.twitter.com/HMUdkZlRwL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 5, 2021

De kansen stapelden zich vervolgens op voor België. Youri Tielemans en Lukaku waren dicht bij de 2-0 en uiteindelijk was het Eden Hazard die voor het tweede Belgische doelpunt zorgde. Vier minuten voor de pauze verstuurde Vanaken vanbuiten het strafschopgebied een fraaie hakbal richting Hazard, die doelman Stanek geen kans gaf. Tsjechië kwam in de eerste helft niet verder dan enkele speldenprikjes. In de tweede helft moest Courtois met één hand redding brengen op een gevaarlijk schot van Adam Hlozek. België was geen schim van de ploeg uit de eerste helft, maar kwam toch op 3-0: na mooi samenspel tussen Hazard en Lukaku faalde Alexis Saelemaekers niet bij een vrije schietkans.

Na het derde doelpunt kwam België weer wat meer op stoom. Saelemaekers was na voorbereidend werk van Lukaku dicht bij zijn tweede doelpunt van de avond, maar schoot naast de rechterpaal. Een groot aantal wissels haalde daarna het tempo uit de wedstrijd. Toby Alderweireld vuurde nog een schot af, maar gescoord werd er niet meer. België heeft een voorsprong van zes punten op nummer twee Tsjechië en zette dus een belangrijke stap richting WK-deelname. Woensdag wacht voor de ploeg van bondscoach Roberto Martínez een wedstrijd tegen Wit-Rusland.