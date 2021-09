Duitsland speelt kritiek van zich af en haalt met 6-0 uit

Zondag, 5 september 2021

Duitsland heeft zondagavond een ruime overwinning op Armenië in de kwalificatiefase voor het WK van 2022 in Qatar geboekt. Drie dagen na de plichtmatige 0-2 zege op het nietige Liechtenstein, een prestatie waar de Duitse media bijzonder kritisch over waren, zegevierde het team van bondscoach Hansi Flick met 6-0 over de Armenen, die zodoende de koppositie in Groep J moeten afstaan aan die Mannschaft: twaalf om tien punten.

Wie Tag und Nacht!, zo klonk het in Duitsland toen de eerste helft ten einde was, een verschil van dag en nacht. Het team van Flick was geen schim van de ploeg die afgelopen week zeer veel moeite had om voor gevaar tegen Liechtenstein te zorgen. Dankzij vier goed uitgespeelde doelpunten stond er halverwege een 4-0 tussenstand op het scorebord in de Mercedes Benz-Arena in Stuttgart. De helft kwam voor rekening van Serge Gnabry.

Na een goede aanval in de vijfde minuut belandde de bal via Leon Goretzka bij Gnabry, die het leer mooi en hoog in het doel schoot: 1-0. Tien minuten was de aanvaller weer trefzeker toen Timo Werner niet bij een pass van Leroy Sané kon en Gnabry zijn Doppelpack kon voltooien: 2-0. In minuut 35 rondde Reus voorbereidend werk van Sané en Werner af en vlak voor rust rondde laatstgenoemde een goede aanval via Joshua Kimmich en Goretzka af.

Een échte monsteroverwinning bleef uiteindelijk na de pauze uit, al viel de 5-0 reeds in de 52e minuut: een bal na een afgeslagen corner van Kimmich werd door Jonas Hofmann vanaf een meter of twintig in de onderhoek gewerkt. Duitsland had zeker uitzicht op een snelle zesde treffer, maar de gebrekkige afronding en ook doelman David Yurchenko zorgden er lange tijd voor dat het bij vijf doelpunten leek te blijven. Een doelpunt van Werner in de slotminuten werd wegens buitenspel ongeldig verklaard en uiteindelijk was het Karim Adeyemi, die als invaller zijn debuut maakte, die met een schot in de korte hoek de 6-0 voor zijn rekening nam.

Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers twee uit de tien verschillende groepen en de twee beste poulewinnaars uit de Nations League van 2020/21 die buiten de top twee van hun WK-kwalificatiegroep vallen, doen aan de play-offs mee. De in totaal twaalf landen worden verdeeld in drie play-offpaden, die elk twee halve finales over één wedstrijd en één finale bevatten. De thuisploegen in de play-offs worden bepaald door loting, waarbij de zes beste nummers twee geplaatst zijn en elkaar dus niet kunnen treffen. De winnaar van elk pad kwalificeert zich voor het WK.