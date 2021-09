Humberto publiceert foto van Amin met Depay; moeder Naima reageert

Zondag, 5 september 2021 om 23:19 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:23

De dertienjarige Amin en zijn moeder hebben zondagavond gereageerd op het veelbesproken incident in de wedstrijd tussen Nederland en Montenegro (4-0) van zaterdag in het Philips Stadion. Amin liep in de slotfase het veld op voor een selfie met Memphis Depay. In de uitzending van Humberto zeggen moeder en zoon te hopen dat ernstige straffen zullen uitblijven, maar ze beseffen allebei dat een geldboete en/of een stadionverbod mogelijk is. De foto die Amin maakte, werd getoond in de uitzending.

Amin liet zich inspireren door een supporter die in november 2019 het veld op rende tijdens een Champions League-wedstrijd tussen Lille OSC en Ajax voor een ontmoeting met Hakim Ziyech. "Ik zag het filmpje van Ziyech, waar die fan naar hem toe rent. Mijn moeder zei daarover tegen me: ‘Dat zou jij nooit durven'", blikt Amin terug. "Ik hoorde van mijn vader dat hij tickets had geregeld voor de wedstrijd tegen Montenegro. ‘Nee, je durft het toch niet, je gaat het toch niet doen’, zei mijn moeder toen weer. Toen zat ik er wel mee en dacht ik: ik ga het toch doen. Ik zat echt met spanning en een minuut van tevoren wilde ik het niet meer doen. Maar ik zag jongens met borden met ‘Memphis, mag ik een foto?’ Ik dacht: ik pak mijn kans."

Naima Chahman, de moeder van Amin, benadrukt dat ze haar zoon niet heeft willen aansporen om het veld op te gaan. "Nee, nee, nee, absoluut niet. Hij is een heel rustige jongen, down to earth. Ik had absoluut niet verwacht dat hij zoiets zou doen. Het jongetje met Ziyech had best wel lef. Amin is rustig, schaamt zich soms een beetje, durft niet zoveel. Dus ik zei: ‘Dat zou jij vast niet durven. Daar geloof ik niets van.’" Toen Amin het wel deed, kon hij aanvankelijk weer plaatsnemen op de tribune. Later werd hij meegenomen door de beveiliging. "We hebben gepraat over wat de gevolgen zijn. We krijgen er nog een brief over. Ik denk een geldboete en een stadionverbod. Ik weet niet hoeveel geld."

De actie van Amin heeft mogelijk dure gevolgen. In het huisreglement van PSV staat dat iemand die zonder toestemming het veld betreedt een boete krijgt van 15.000 euro. Het is echter nog onduidelijk of de regels die PSV normaal gesproken hanteert ook van toepassing zijn op thuisduels van Oranje. De kans is dus aanwezig dat zaterdagavond de reglementen van de KNVB werden gehanteerd in Eindhoven. In dat geval volgt voor de veldbetreder waarschijnlijk een stadionverbod en een boete van maximaal 450 euro. "Laten we vooropstellen dat ik het niet wil goedkeuren, absoluut niet", zegt de moeder van Amin. "Het is eigenlijk een grap die een beetje uit de hand is gelopen. Ik hoop natuurlijk niet dat er gevolgen zullen zijn. Het is niet goed te praten en ik vind het ook niet goed te keuren. Maar die jongen heeft de dag van zijn leven en ik hoop dat het daarbij blijft."