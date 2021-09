Droom van zeventienjarige Levi Smans komt zondagavond uit

Zondag, 5 september 2021 om 21:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:56

VVV-Venlo heeft dankzij Levi Smans een nipte zege in de Keuken Kampioen Divisie geboekt. De pas zeventienjarige aanvallende middenvelder nam zondagavond de winnende treffer tegen FC Dordrecht voor zijn rekening: 0-1. Het was voor de tiener pas zijn vierde duel in het betaald voetbal en zijn tweede basisplaats in het team van Jos Luhukay.

In de eerste helft hielden FC Dordrecht en VVV elkaar lange tijd op gelijke hoogte, maar vlak voor de pauze ging het toch mis voor de thuisploeg. Mauro Savastano ging uit van buitenspel en liet Yahcuroo Roemer de bal aannemen aan de rechterkant. De aanvaller gaf de bal goed voor op de inkomende Smans, die de 0-1 op het scorebord zette.

De 120 meegereisde fans zagen hoe het team van Luhukay de minimale voorsprong na rust niet meer uit handen gaf. Brian Koglin was met een kopbal uit een corner dicht bij de 0-2, maar doelman Liam Bossin bracht redding. Opvallend moment na nog geen uur spelen was een keiharde bal, en daaropvolgende schade, op een reclamebord aan het dak van het stadion.

VVV speelt komende vrijdag in eigen huis tegen FC Den Bosch, dat een punt minder heeft: zeven om zes. FC Dordrecht, vijf punten, gaat dezelfde dag op bezoek bij streekgenoot Excelsior, dat met tien punten de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie inneemt.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Jong AZ 4 4 0 0 4 12 2 Excelsior 5 3 1 1 6 10 3 De Graafschap 4 3 0 1 3 9 4 ADO Den Haag 5 3 0 2 2 9 5 TOP Oss 5 3 0 2 1 9 6 MVV Maastricht 5 3 0 2 -2 9 7 Almere City FC 5 2 1 2 2 7 8 VVV-Venlo 5 2 1 2 0 7 9 FC Eindhoven 5 2 1 2 -1 7 10 Roda JC Kerkrade 4 2 0 2 2 6 11 Helmond Sport 5 2 0 3 -2 6 12 FC Den Bosch 5 2 0 3 -4 6 13 FC Volendam 4 1 2 1 3 5 14 Jong FC Utrecht 4 1 2 1 2 5 15 NAC Breda 4 1 2 1 1 5 16 FC Dordrecht 5 1 2 2 -3 5 17 Jong PSV 4 1 1 2 -1 4 18 FC Emmen 5 1 1 3 -3 4 19 Jong Ajax 4 1 0 3 -3 3 20 Telstar 5 0 2 3 -7 2