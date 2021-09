Officials komen het veld op en willen vier Argentijnen uitzetten

Zondag, 5 september 2021 om 21:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:47

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Brazilië en Argentinië is zondag op bizarre wijze onderbroken. Officials van de Braziliaanse overheid kwamen het veld op en wilden meerdere Argentijnse spelers van het veld verwijderen. Emiliano Martínez, Emiliano Buendia, Cristian Romero en Giovani Lo Celso, allemaal actief in de Premier League, moeten volgens de Braziliaanse gezondheidsautoriteit in quarantaine gaan en mogen daarom niet in actie komen. Ze liepen van het veld en werden gevolgd door hun ploeggenoten.

De Braziliaanse ploeg bleef op het veld en Messi keerde terug, waarna hij gesprekken voerde met Neymar en de Braziliaanse bondscoach Tite. "We zijn al drie dagen in Brazilië. Waarom wachten tot de wedstrijd om ons te vinden?", vraagt Messi zich af. Voor de wedstrijd werd al een inval gedaan in het spelershotel van Argentinië, om de documenten van de spelers te bekijken. De Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL reageerde door een brief te sturen naar de Braziliaanse voetbalbond CBF. De boodschap is dat het viertal 'gewoon' moet kunnen spelen, anders lijdt Brazilië een reglementaire 0-3 nederlaag en gaan de punten naar Argentinië. Martínez, Romero en Lo Celso hadden 'gewoon' een basisplaats in Recife.

Volgens gezondheidsautoriteit Anvisa heeft het viertal tegen de douane gezegd niet recentelijk in een land te zijn geweest dat door de regering van Brazilië met een rode kleurcode wordt aangemerkt, zoals Engeland. Brazilië moet het zondagavond stellen zonder spelers uit de Premier League, omdat de competitieleiding besliste dat spelers uit die competitie in principe niet mogen afreizen naar gebieden met een rode kleurcode op de coronakaart van het Verenigd Koninkrijk. Doelmannen Ederson en Alisson Becker zijn daarom niet inzetbaar, evenals Thiago Silva, Fabinho, Gabriel Jesus en Richarlison.

De reden dat Argentijnse voetballers aanvankelijk wel mochten afreizen naar Brazilië, is dat de Argentijnse voetbalbond een akkoord bereikte met de Premier League: voetballers spelen alleen tegen Venezuela en Brazilië en zullen vóór het duel met Bolivia van donderdagnacht terugvliegen naar Engeland. Op die manier hoeven ze geen speelronde van de Premier League te missen. De Braziliaanse bond wist geen akkoord te bereiken met de Premier League.