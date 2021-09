Ronald de Boer trekt conclusie over Daley Blind in uitzending van Rondo

Daley Blind is 'niet de linksback voor het Nederlands elftal voor de komende tijd', vindt Ronald de Boer. In de uitzending van Rondo pleit de analist voor een basisplaats voor Tyrell Malacia in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije van dinsdag. Zaterdag koos Louis van Gaal al voor Malacia in het duel met Montenegro (4-0), maar woensdag werd Blind nog ingezet op de linksbackpositie tegen Noorwegen (1-1).

De Boer licht in de uitzending van zondagavond de goede en minder goede momenten uit van het debuut van Malacia. De verdediger kwam goed weg toen zijn terugspeelpass plots voor de voeten van Stefan Mugosa belandde en de aanvaller oog in oog met Justin Bijlow niet trefzeker was. De Boer rekent Malacia de blunder zwaar aan en wijst erop dat Montenegro zomaar op 1-1 had kunnen komen. Maar over het geheel is de analist te spreken over de debutant. "Hij heeft fysieke kracht, snelheid en doet het prima in de één-op-één-duels. Aan de bal is hij ook goed."

"Bij Feyenoord heeft hij met voorzetten genoeg laten zien dat hij ook in een aanvallende rol zijn steentje kan bijdragen", vervolgt De Boer. "Het is in mijn ogen de linksback voor de komende jaren. Ik denk toch dat Daley, met alle respect, niet de linksback voor het Nederlands elftal is voor de komende tijd. Tegen Turkije zou ik ook met Malacia spelen. Ik vind Daley geweldig, maar ik zie hem meer op het middenveld in een controlerende rol. In de Nederlandse competitie kun je hem prima links centraal in de verdediging zetten. Als linksback bij Oranje zou ik hem niet inzetten."

Van Dijk, De Ligt, De Vrij

Ook het dilemma in het centrum van de verdediging wordt besproken tijdens het praatprogramma. Tegen Noorwegen kon Van Gaal niet beschikken over de geschorste Matthijs de Ligt, waardoor Virgil van Dijk en Stefan de Vrij het verdedigingsduo vormden. Tegen Montenegro kreeg Van Dijk rust, omdat hij net is hersteld van een zware knieblessure, en viel de keuze op De Ligt en De Vrij. Nu ze alle drie inzetbaar zijn, staat Van Gaal voor een zware keuze. Als hij wil vasthouden aan een systeem met vier verdedigers, zal een van de drie op de bank moeten belanden. Van Gaal verklapte op de persconferentie na de wedstrijd tegen Montenegro dat Van Dijk zal terugkeren in de basis.

Ronald Waterreus vindt dat De Vrij in ieder geval een basisplaats verdient. "Ik heb echt het gevoel dat hij in de rangorde een stap gezet heeft. Ik vond Van Dijk tegen Noorwegen niet echt heel sterk. Ik snap dat hij de aanvoerder is en dat je hem organisatorisch op het veld wil hebben, maar als ik nu mag kiezen, zou ik waarschijnlijk voor De Ligt en De Vrij gaan." Marco van Basten zou wel kiezen voor een centraal duo met Van Dijk en De Ligt. “Die hebben in het verleden ook al veel met elkaar gespeeld." Youri Mulder neigt ook naar een basisplek voor Van Dijk. "Ik vind het zo fijn dat Van Dijk weer meedoet. Dat geeft me als toeschouwer een lekker gevoel. Ik zou hem opstellen naast De Vrij."

Waterreus wijst er echter op dat Van Dijk mogelijk nog niet helemaal wedstrijdfit is. "Zijn status is onbetwist, maar in deze fase moet absoluut gepresteerd worden. Bij sommige andere spelers wordt als argument gebruikt dat er nu gepresteerd moet worden en dat er dus spelers nodig zijn die wedstrijden gespeeld hebben. Je hebt twee heel goede andere opties." De Boer is het daarmee eens. "Zeker omdat we waarschijnlijk met een Turkije te maken gaan krijgen dat best wel gaat verdedigen. Fit zijn is iets anders dan wedstrijdfit. De duelkracht, de snelheid, het anticiperen: dat is in mijn ogen nog niet helemaal honderd procent. Je moet ruimtes weggeven en De Ligt is echt heel snel."